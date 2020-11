Der britische Schauspieler war unter anderem in «James Bond 007 - Der Morgen stirbt nie» oder «Ein Fisch namens Wanda» dabei. Er starb jetzt mit 93 Jahren.

London (dpa) - Der britische Schauspieler Geoffrey Palmer ist im Alter von 93 Jahren gestorben. Er hatte unter anderem Rollen in den Filmen „James Bond 007 - Der Morgen stirbt nie“, „Ihre Majestät Mrs. Brown“ und „Ein Fisch namens Wanda“.

Seine Karriere begann er beim Theater. Der Schauspieler sei am Donnerstag zu Hause gestorben, teilte seine Agentur am Freitag mit. Dem am 4. Juni 1927 in London geborenen Palmer lagen vor allem komödiantische Rollen. Dem britischen Publikum war er insbesondere durch die BBC-Sitcom „As Time Goes By“ (1992 bis 2005) an der Seite von Judi Dench bekannt.

