Eifersuchtsdrama, Politkrimi, Flutkatastrophe: Édouard Lalos Oper „Le Roi d’Ys“ hat das Zeug zum Blockbuster und wäre doch beinahe untergegangen.

An die Auferstehung von Heiligen glaubt Regisseur Olivier Py nicht, sehr wohl aber an die Wirkungskraft der selbst in ihrem Ursprungsland stiefmütterlich behandelten Opern aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts – gewissermaßen überflutet von einem Tsunami namens Richard Wagner. Gegen diesen ebenso noten- wie wortgewaltigen Giganten mussten sich alle behaupten. Frankreichs Theater-Zampano Py, 2013 bis 2022 an der Spitze des Festivals von Avignon und aktuell Direktor des Pariser Théâtre du Châtelet, hat an der Rheinoper bereits einigen dieser unterschätzten Partituren neues Bühnenleben eingehaucht: Meyerbeers „Hugenotten“, Dukas’ „Ariane et Barbe-Bleue“, Faurés „Pénélope“ – und jetzt „Le Roi d’Ys“.

Den Komponisten, Édouard Lalo (1832-1892), kennen vor allem Geiger und Cellisten für seine beiden Glanzstücke, die „Symphonie Espagnole“ und das Cellokonzert d-Moll. Die 1888 uraufgeführte Oper hingegen, obwohl gleich ein immenser Erfolg und bis in die 1950er-Jahre häufig auf Spielplänen zu finden, geriet in Vergessenheit. Zu Unrecht.

Motive von Märchen und Mythen gleichen sich

An Wagner kam auch Lalo nicht vorbei. „Man macht es wie er oder man macht es anders als er, aber immer dreht es sich um ihn“, hat Camille Saint-Saëns resigniert festgestellt. Bei Lalo gibt es keine Leitmotive, und seine Musik hat durch und durch französisches Parfum, aber bereits in der Ouvertüre gibt es unüberhörbare Anklänge an Wagners „Tannhäuser“. Die Wahl des Stoffs – die von keltischen Mythen genährte bretonische Legende vom Untergang der Stadt Ys – ist zwar durchaus als Abgrenzung von Germaniens Götterwelten zu werten. Aber Motive von Märchen und Mythen gleichen sich mitunter, ebenso Menschen und ihre Gefühle.

Königstochter Margared soll für den Frieden den feindlichen Anführer Karnac heiraten, liebt aber wie ihre Schwester Rozenn den verschollenen Helden Mylio. Als dieser unerwartet zurückkehrt und Rozenn zum Altar führen soll, sinnt die eifersüchtige Margared auf Rache, verflucht die Stadt und ihre Einwohner, lästert Gott und den heiligen Corentin – und verrät dem von ihr abgewiesenen Bräutigam, wie die Schleusen zu öffnen sind, die Ys vor den Fluten des Ozeans schützen. Ein Schelm, wer bei den beiden auch in gleichen Stimmlagen singenden Paaren – einem lichten, einem dunklen – nicht an Elsa-Lohengrin und Ortrud-Telramund denkt. Und die Frau, die einen Fluch löst und Erlösung bringt, indem sie sich in die Fluten wirft? Sie heißt in diesem Fall nicht Senta, sondern Margared.

Der Feind rückt mit Pickelhauben an

Da braucht es keinen aus seinem Grabe erstandenen Heiligen mehr, der im Libretto von Édouard Blau noch die mörderischen Fluten besänftigt: Olivier Py lässt ihn in seinem Sarkophag. Seine Reinkarnation als real existierender Bischof von Ys wird stattdessen, die Gotteslästerung der finsteren Margared unterstreichend, vom Komplizen Karnac gemeuchelt.

Dass Karnac und seine Mannen Pickelhauben tragen, wenn sie in den Kampf ziehen: ein Indiz für die Entstehungsjahre des Werks, in denen das stolze Frankreich noch die Wunden der Niederlage gegen Preußen leckte. Kurze Zeit später ging nicht nur die Belle Époque, sondern auch die Titanic unter, mit der so viel Aufbruchsstimmung verbunden war: Die neue Zeit schien mit einem Mal bedrohlich. Das unterstreicht die Ausstattung von Pierre-André Weitz: Jahrhundertwende-Kostüme in einem schwarz-weißen Bühnenbild mit Projektionen bedrohlicher Wellentürme, Silhouetten sakraler (?) Bogen-Architektur und dunklen Lastkränen einer Hafenanlage – und dem von Margared im Wahn an die Wand gemalten, vieldeutig übersetzbaren Bibelvers aus Psalm 41 „Abyssus abyssum invocat“ (Abgrund ruft nach Abgrund).

Bretonische Apokalypse

Es ist eine apokalyptische Szenerie, ein Brückenschlag zwischen dem Heute, den fernen keltischen Mythen und der Epoche Lalos, in der auch die moderne Psychoanalyse ihren Anfang nahm. Sensibel, geradezu ungewohnt unspektakulär führt Regisseur Py darin die Personen. Und alle, ob der von Hendrik Haas einstudierte, viel beschäftigte Chor oder die Solisten, sind auf der Höhe der sich vom „deutschen Stil“ doch erheblich unterscheidenden vokalen Anforderungen einer französischen Oper: die Mezzosopranistin Anaïk Morel und die Sopranistin Lauranne Olivera als die beiden ungleichen Schwestern Margared und Rozenn, Tenor Julien Henric (Mylio), hell, flexibel und doch mit Strahlkraft, und der Bariton Jean-Kristof Bouton als stimmlich geradezu elegant gestaltender Bösewicht.

Das Orchestre Symphonique de Mulhouse mit seinen brillant besetzen Holzbläserpulten und das immense Gespür des jungen Dirigenten Samy Rachid für die klanglichen Raffinessen der Partitur brachten den verloren geglaubten Opernschatz so richtig zum Glänzen.

Termine

Vorstellungen am 13., 15., 17. und 19. März in Straßburg, am 27. und 29. März in Mulhouse. Mitschnitt am 11. April, 20 Uhr, bei France Musique.

