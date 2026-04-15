Die „Cats“-Premiere ging am 18. April 1986 im Hamburger Operettenhaus über die Bühne. Der Beginn des Booms eines ganzen Genres in Deutschland.

Mehr als 75 Millionen Menschen haben sich inzwischen von „Cats“ anschauen lassen, wie ein Haufen Katzen auf einer Londoner Müllkippe seine große Stunde hat: ein Reigen aus Pelz, Poesie und Pathos, gespielt in über 30 Ländern, übersetzt in 15 Sprachen. Und dann dieser eine Song, der alles bündelt, was das Musical heimlich verspricht: „Memory“, bei uns „Erinnerung“. Barbra Streisand trug ihn in die Charts, Angelika Milster ins deutsche Wohnzimmer – als hätte das Lied schon immer dort gewohnt.

1981, bei der Londoner Uraufführung soll der Applaus so laut gewesen sein, dass selbst Skeptiker kurz an Wunder glaubten. Dabei war „Cats“ zunächst gar nicht als Welterfolg geplant, eher als gepflegter Liederabend: Andrew Lloyd Webber vertonte seit 1977 Gedichte aus T. S. Eliots „Old Possum’s Book of Practical Cats“, kleine Charakterstücke wie „Old Deuteronomy“ oder „Rum Tum Tugger“. Erst als Eliots Witwe Valerie bei einer Präsentation 1980 zufällig im Publikum saß, geriet die Sache in Fahrt: Sie lieferte Nachschub – unveröffentlichte Texte, Briefe, Material, das plötzlich nach „Werk“ roch. Lloyd Webber und Regisseur Trevor Nunn bauten aus Fragmenten eine Bühnenerzählung. Was fehlte, war das, was später jeder zu kennen meinte: ein Hit, eine Klammer. „Memory“ kam spät, fast in letzter Minute – und machte aus dem Katzentreiben eine Weltkarriere. 1983 regnete es Tonys.

Die Handlung ist so dünn wie ein Mondstrahl, aber genau das ist ihr Trick: Einmal im Jahr versammeln sich die Jellicle-Katzen zum Ball, und am Ende darf eine neu anfangen. Dazwischen: Macavity entführt den ehrwürdigen Old Deuteronomy, Mr. Mistoffelees zaubert Ordnung herbei. Und Grizabella, die verstoßene Ex-Diva, singt „Erinnerung“ als große melancholische Selbstbehauptung: der Moment, in dem die Show plötzlich mehr ist als Kostüm und Choreografie, nämlich ein kleines Theater über Verlust und Hoffnung. Dass ausgerechnet sie Erlösung bekommt, ist die Sentimentalität, die „Cats“ sich leistet – und die das Publikum verlangt.

In Deutschland wurde aus dem Erfolg ein Geschäftsmodell, und Hamburg sein Schaufenster. Fast 15 Jahre lief der „Katzenjammer“ dort ohne Unterbrechung im selben Haus; die Stadt lernte, dass Dauer auch Glanz bedeuten kann. Produzent Stage Entertainment investierte Millionen in Bühne, Kostüme und Werbung mit diesen unverschämt starrenden Katzenaugen; man verpflichtete Stars, übersetzte neu, machte aus dem Theaterabend ein Paket: Anreise, Ticket, Hotel. Hamburg wurde Pilgerort, „deutscher Broadway“, Musical-Mekka – ein Ort, an dem Kultur und Konsum einander nicht mehr widersprechen, sondern gegenseitig auf die Sprünge helfen.

Heute dominiert das Großformat: „Der König der Löwen“ als Dauerbrenner, dazu die wechselnden Apparate von „MJ“ bis „Zurück in die Zukunft“, bald „Der Teufel trägt Prada“. Anderswo drehen sie weiter ihre Runden: Bochum hält seit 1988 den „Starlight Express“ am Rollen, Stuttgart und Berlin bedienen ihre eigenen Magneten. International bleibt der Broadway die Kasse, das West End die Tradition – und Hamburg, erstaunlich genug, rangiert gleich dahinter als dritter Musicalstandort der Welt. Alles begann mit Gedichten über Katzen. Und endete, vorerst, in einer Industrie, die gelernt hat, wie man Sehnsucht beleuchtet.