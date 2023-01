Das Geheimnis eines in Mainz entdeckten, 800 Jahre alten Amuletts ist gelüftet – fast. Per Neutronenstrahl wurden darin Knochensplitter entdeckt. Doch von wem, bleibt offen.

Das 2008 bei archäologischen Ausgrabungsarbeiten in der Mainzer Altstadt entdeckte Fundstück mutete mysteriös an: In einer Abfallgrube wurde eine Art Amulett aus vergoldetem Kupfer gefunden, das auf das späte 12. Jahrhundert datiert wurde. Schnell war klar: Dieser spätmittelalterliche Anhänger ist kein profanes Schmuckstück, sondern laut Forschern vermutlich ein Reliquiar: ein Behältnis für Knochensplitter eines Heiligen, das als Brustanhänger getragen wurde. Jetzt gaben die Archäologen neue Erkenntnisse bekannt. Doch das letzte Geheimnis, um welchen Heiligen es sich handelt, wird wohl nie gelüftet werden.

Dass dies ein besonderes Fundstück mit christlichem Bezug ist, ist augenfällig: In den einzelnen emaillierten Feldern des nur Handflächen-großen, kleeblattförmigen Amuletts befinden sich christliche Darstellungen: „Außen ist der vergoldete Anhänger aus Kupfer mit Bildern von Jesus, den vier Evangelisten, Maria und vier weiblichen Heiligen emailliert“, teilte das Leibniz-Zentrum für Archäologie (LEIZA) mit, das vor seiner kürzlichen Umbenennung Römisch-Germanisches Zentralmuseum (RGZM) hieß.

Schließmechanismus beschädigt

Der mutmaßliche Reliquienanhänger war im Mittelalter durch Vernietung fest verschlossenen worden und hätte heutzutage nur mit Gewalt geöffnet werden können. „Durch die jahrhundertelange Korrosion ist das Objekt und vor allem der Schließmechanismus stark beschädigt, und es zu öffnen würde bedeuten, es unwiderruflich zu zerstören“, erklärte Restaurator Matthias Heinzel, der schon 2021 über erste Erkenntnisse berichtet hatte.

So wollte man mit nicht-invasiven Methoden das Unsichtbare sichtbar machen. Zunächst wurden Röntgenaufnahmen angefertigt, die aber nichts vom Inhalt des 6,7 Zentimeter hohen, 5,7 Zentimeter breiten und 1,1 Zentimeter dicken Goldschmiede-Behältnisses preisgaben. Dennoch wollten die Experten, die 500 Stunden in die Restaurierung des grün-blau schimmernden Stückes gesteckt hatten, die Hoffnung nicht aufgeben.

Neutronentomographie bringt Ergebnisse

Deshalb kam modernste wissenschaftlich Technologie zum Zug: Man ließ das Amulett am Neutronenforschungszentrum der Technischen Universität München (TUM) in Garching untersuchen. Dort sollte sich der Inhalt – „insbesondere die organischen Bestandteile“ – mit Neutronentomographie offenbaren. Anders als Röntgenstrahlen können die Neutronen Metalle durchdringen und dabei organische Substanzen sichtbar machen. Das Ergebnis, das als „kleine Sensation“ gilt: Es konnten fünf einzelne Päckchen aus Seide und Leinen identifiziert werden, in denen jeweils kleinste Knochensplitter verpackt sind.

Die Neutronentomografie zeigt das Innere des Reliquienanhängers. Foto: Burkhard Schillinger, MLZ

„Meist ist Reliquienpäckchen ein Pergamentstreifen beigefügt, auf dem der Name des Heiligen steht“, erklärten die Forscher. Im Mainzer Fall „können wir es aber leider nicht sehen“, so Heinzel. „Ob es sich um Knochen von Heiligen handelt und welchen Heiligen die Knochensplitter zugeordnet werden können, lässt sich nicht herausfinden“, bilanziert der Restaurator.

Im Innern des Reliquienanhängers sind fünf Reliquienpäckchen zu erkennen. Foto: Burkhard Schillinger, MLZ

Es stellte sich aber heraus, dass es sich um einen von nur vier bekannten Reliquienanhängern dieses Typs weltweit handelt. Dieses als Phylakterium (griechisch für „Verwahrungsmittel“) bezeichnete Reliquiar in Form eines vierblättrigen Kleeblatts stamme aus einer Hildesheimer Werkstatt, die nur im späten 12. und frühen 13. Jahrhundert nachweisbar sei. Die anderen drei Exponate befinden sich laut den Experten heute in Boston, Rom und Halberstadt in Sachsen-Anhalt.

Das Reliquiar in der Vitrine. Foto: Matthias Heinzel, RGZM

Das Mainzer Fundstück ist den Angaben zufolge im Besitz der Generaldirektion kulturelles Erbe. Es kann nun in der Ausstellung „Aurea Magontia – Mainz im Mittelalter“ des Landesmuseum Mainz besichtigt werden, „bis auf Weiteres“.