Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am Ende war Festivalleiter Rainer Kern vor allem erleichtert, dass alles gut gegangen war. Während die Inzidenzen gefährlich in die Höhe schossen, ging die 23. Ausgabe von Enjoy Jazz unbehelligt in die Zielgerade. US-Musiker bestimmten das Programm der letzten Woche, darunter wütende Frauen, fantastische Klaviertrios und eine Jazzlegende. 10.000 Besucher waren bei den 65 Veranstaltungen unter Corona-Bedingungen dabei.

Am drittletzten Festivalabend war die pandemische Lage auch auf der Bühne nicht mehr zu übersehen. Nicht dass ein Musiker erkrankt wäre und in Quarantäne gemusst hätte, oder