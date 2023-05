Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Im Oktober 2020 waren es 80 Jahre, dass über 6500 jüdische Mitbürger die Pfalz, die Saarpfalz und Baden verlassen mussten: deportiert in das Lager Gurs im Südwesten Frankreichs. Die Gedenkveranstaltungen fielen ebenso aus wie eine geplante Ausstellung. Die wird jetzt an mehreren Orten eröffnet – auch in Speyer, im Historischen Museum der Pfalz.

Den Auftakt macht Berlin, am Abend des 7. April, bevor am 8. April mit Karlsruhe, Heidelberg, Saarbrücken, Homburg, St. Wendel und Speyer sechs der Orte folgen, die in der Nacht von 22.