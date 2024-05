Shirley Manson, Sängerin der Indieband Garbage, ist eine Frau nicht nur der roten Haare, sondern auch der klaren Worte. Im Interview spricht sie über private und künstlerische Krisen, über Frauen im Popbusiness, über Gender-Diskurs und Klimawandel. Am 2. Juli rockt die vor 30 Jahren gegründete Band den Schlachthof in Wiesbaden.

„Stupid Girl“, „Queer“, „Milk“ und „Only Happy When It Rains“ – an diesen Songs kam Mitte der 90er kein Popfan vorbei: Von null auf hundert