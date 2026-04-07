Eine Märchenoper und eine erotische Komödie: Charme und Esprit à la française zaubert das Pfalztheater mit Ravels Einaktern „L’enfant et les sortilèges“ du „L’heure espagnol“.

Opernzauber für die Augen, ganz besonders aber für die Ohren gab es an dieser ostermontäglichen Pfalztheater-Premiere. Auf dem Programm: Zwei Repertoire-Raritäten des frühen 20. Jahrhunderts, die beiden einzigen Opern von Maurice Ravel (1875-1937). Mit dem Bolero hat dieser eine der unbestritten populärsten Partituren der Klassik komponiert, seine Bühnenwerke kennen heute nur noch Spezialisten. Das hat verschiedene Gründe, mangelnde Qualität jedoch gehört keinesfalls dazu. Denn wenn man sich der beiden vernachlässigten Repertoire-Perlen so liebevoll und gekonnt annimmt wie Regisseurin Anja Kühnhold mit ihrer Ausstatterin Anna Sophia Blersch und der Dirigent Massimiliano Iezzi, beginnen diese zu verführerisch zu funkeln und locken ein hoffentlich neugieriges Publikum – gleich welchen Alters.

Einakter waren einst bei Operndirektoren beliebt, um möglichst viele an ihre Häuser drängende Komponisten mit Aufträgen zu versorgen. Ob das, was dann zu sehen war, sich in sinnvollen Zusammenhang bringen ließ, interessierte zunächst nicht, sorgte später für so machen dramaturgischen Gewaltakt – oder dafür, dass Einakter, von einigen „Rennern“ des Verismo abgesehen, von den Spielplänen verschwanden. Das Ravel-Regieteam Kühnhold/Biersch in Kaiserlautern versucht erst gar nicht, aus zwei völlig unterschiedlichen Stücken eine Einheit zu bilden - aber schafft es wie von Zauberhand dann doch.

Die Zeit in all ihren Facetten

Im Mittelpunkt der Bühne hängt – zunächst im Kinderzimmer, dann im Laden des hauptsächlich an der Mechanik von Laufwerken interessierten Uhrmachers Torquemada aus Toledo – eine große alte Pendeluhr. Die Zeit in all ihren Facetten spielt eine Rolle - sowohl in der Märchenoper vom ungehorsamen Kind, das von den seiner Zerstörungswut zum Opfer gefallenen Gegenständen, Tieren und Bäumen mit den Folgen seiner Handlung konfrontiert wird, als auch in der frivolen Boulevard-Komödie von der erotisch ausgehungerten Uhrmachergattin Concepcion, die ihre diversen Galane in Wanduhren versteckt.

Die Zeit, sie tickt in unterschiedlichen Takten auch musikalisch in der zuerst entstandenen, 1911 uraufgeführten „Spanischen Stunde“, die am Pfalztheater nach der „Féerie lyrique“ von 1925 gezeigt wird, die zunächst als Ballett geplant war, erdacht von der Varietétänzerin, Journalistin und Schriftstellerin Colette für ihre Tochter. Kleine, geschickt verteilte Ausstattungs-Aperçus geben da viele Hinweise. Die neue Zeit ist ebenfalls präsent im Kinderzimmer, schließlich gibt es am Pfalztheater auch Sondervorstellungen ohne die „erotische Uhrmacher- Komponente für Kinder ab acht Jahren. Das ungezogene Bühnenkind (Bethany Yeaman) interessiert sich weniger für seine Schulaufgaben als für VR-Brille und Spielekonsole, die Strafe: Spielzeugentzug. Und dann ist nichts mehr virtuell, sondern die reale Welt mit allem, was das Kind umgibt, bekommt eine Seele. Man ahnt: tanzende Teekannen und -tassen, verwundete Bäume, einen Laubfrosch, eine aus zerrissenen Bilderbuchseiten geflohene Prinzessin, verliebte Katzen, ein verwundetes Eichhörnchen oder gar einen als Geister der Mathematik über die Bühne huschender Kinder- und Jugendchor und noch vieles mehr auf die Bühne zu bringen, bedarf einigen Aufwand und viel Fantasie. Scheut man das erste nicht und hat auch letzteres, beginnt der große Theaterzauber zu wirken, an dem alle im großen, perfekt inszenierten Ensemble auf der Bühne teilhaben

Magische Funken aus dem Orchestergraben

Der nächste magischste aller Funken springt dann aus dem voll besetzten Orchestergraben. Man stelle sich die größtmögliche Menge an Farbvarianten im Aquarellmalkasten vor: Nie wird sie ein Künstler alle zusammen einsetzen, immer nur in ausgesuchten, exquisiten Kombinationen. So hat Ravel komponiert, und die Aufgabe, diesen unendlichen Reichtum an Farbtönen jedes Mal neu zu formen, stellt Dirigenten bis heute vor große Herausforderungen. Auch, weil sich Art und Weise der „Malstifte“ ändert, ein Luthéal (ein Einsatz für Tasteninstrumente) oder ein Sarrusophon (irgendwo zwischen Fagott und Saxophon) längst ins Kuriositätenkabinett von Instrumentenmuseen stehen – und ein französisches Basson doch anders klingt als deutsche Fagotte (wobei nicht nur diese in der Pfalzphilharmonie diesmal mit besonderen solistischen Aufgaben brillieren). Neben allen Ravel’schen Farbexperimenten muss Massimiliano Iezzi mit dem groß besetzten Orchester auch diverse Stile verschmelzen, vom impressionistisch-romantischen Rausch, gerne auch parodistisch eingesetzt, über frivole Offenbachiaden über Reminiszenzen an Bizets „Carmen“ (in „L’heure espagnol“) oder die Revuen der 1920er-Jahre, mit denen der Jazz auch Paris eroberte.

In „L’heure espagnol“, von der Musikkritik einst als „musikalische Pornografie“ geschmäht, zeigt das Regieteam bestes Boulevard-Theater à la Feydeau, witzig, geistreich, charmant, und mit einer bis ins kleinste Detail durchdachten Personenregie, der das Solistenensemble mit viel Spielfreude folgt: Betany Yeaman (erst der aufmüpfige Knabe, dann die charmante Uhrmachergattin Concepción), Gonzalve (Daniel Kim, erst eine Ragtime tanzende Teekanne, dann eine mehr seine Verse als die reale Frau liebender Dichter), Johannes Hubmer (vom Frosch zum Uhrmacher geworden), Hyunkyum Kim (ein mit edlem Bariton alle anderen Bewerber ausstechender Maultiertreiber Ramiro) und Arkadius Jakus (im Uhrgehäuse steckengebliebener Bankier Don Inigo Gomez). Über dem Bühnenportal dreht sich derweil das große Uhrwerk der Zeit, die bei diesen beiden Einaktern wie im Fluge vergeht. Märchenoper? Erotische Komödie? Ach was: die ganze Welt in zwei kleinen Opern – unbedingt ebenso sehens - wie hörenswert.

Termine

Vorstellungen am 10. April, 3. und 17. Mai sowie am 4. Juli; „Das Kind und die Zauberdinge“ für Schulkassen am 4. und 18. Mai (11 Uhr) und am 16. Juni (11.30 Uhr). Karten und weitere Informationen www.pfalztheater.de

