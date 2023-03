Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Der Kunstverein Donnersberg hat in Kirchheimbolanden jetzt die Ausstellung der Stunde eröffnet. Real aufgebaut in der Stadthalle an der Orangerie. Zu sehen hinter der Glasfassade oder im Netz. Gezeigt werden Fotografien von Jörg Heieck und Collagen von Nikola Jaensch. „Schnittstellen“ heißt die Schau. Ein Ereignis.

Es ist ein gutes Bild für die unwirkliche Gegenwart. Man schaut von draußen auf die Exponate. Durch Glas. Durch die Fassade der Kirchheimbolander Stadthalle an der Orangerie. Der Eintritt