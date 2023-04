Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Theaterintendanten werden nicht ausschließlich nach künstlerischen Ansprüchen bewertet, sondern auch nach ihren wirtschaftlichen Meriten. Günter Könemann, der am 27. Dezember in Minfeld (Kreis Germersheim) seinen 90. Geburtstag begeht, hat die Finanzen gleich zweier Bühnenhäuser der Region saniert, nämlich in Kaiserslautern und Karlsruhe.

Der gebürtige Brandenburger war nach dem Studium zunächst in Kiel und Dortmund tätig. Als er 1965 mit 33 Jahren vom scheidenden Direktor Willie Schmitt die Leitung