Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Fotograf Götz Diergarten ist in unserer Ecke alles andere als ein Unbekannter: Geboren 1972 in Mannheim, Zivildienst am Donnersberg, gewann er schon 2010 den Pfalzpreis. Große Einzelausstellungen hatte er danach unter anderem in Pirmasens und Frankenthal. Jetzt ist er zusammen mit seinem alten Studienkollegen Robert Klümpen wieder im Land, um in Neustadt ein nicht alltägliches Projekt vorzustellen.

Ein einziges Werk, das sich etwa in Augenhöhe eines durchschnittlichen Mitteleuropäers über 78 Meter durch die fünf Räume im Obergeschoss der gründerzeitlichen Villa