„Ich liebe die Menschen und will, dass sie eine gute Zeit haben“, sagt Maceo Parker – und man glaubt es ihm, dem Mann aus North Carolina, der am Valentinstag vor 80 Jahren geboren wurde.

Es begann alles mit einem Reim. Maceo Parker war einer von mehreren Saxofonisten, die James Brown zu einem Radiosender mitnahm, um den Klassiker „Papa’s Got a Brand New Bag“ zu erarbeiten. Beim Improvisieren des Textes kam Brown auf die Zeile „just want you to blow / Maceo“. „Das war der Anfang von allem. Als Browns Musik um die Welt ging, wurde auch ,Maceo’ bekannt. Das hat mir viele Türen geöffnet“, erinnert sich der Funk-Saxofonist und Sänger.

Maceo Parker setzt alles in Bewegung, damit seine Konzerte zu großen Partys werden. Alles tanzt. Nur Parker steht ruhig da. Maßgeschneiderter Anzug, grau meliertes Haar, knappe, diskrete Gesten: Er versucht gar nicht erst, einen auf jung zu machen. Er hebt einfach irgendwann die linke Hand, drückt einen unsichtbaren Knopf. Ansatzlos klinkt sich eine wuchtige Bandmaschine in das Arrangement ein und wuchtet diesen typisch fetten Klang aus dem Nichts.

Es ist eine Musik, die auf den Erfahrungen basiert, die Parker bei der Entstehung des Funk gesammelt hat. Zunächst als Mitglied von James Browns streng disziplinierter Band der 1960er-Jahre, dann in George Clintons fantasievoller, freilaufender Parliament/Funkadelic-Band, die den Höhepunkt der Ekstase anstrebte. Später spielte er auch mit Prince und bereicherte die wilden Funksounds von Bootsy Collins mit seinem Saxofon. Das war zu einer Zeit, als Popmusik zu kraftvoller Tanzmusik mit rhythmisch scharf gesetzten Bläserriffs umgekrempelt wurde.

„Ich stehe nicht so auf dieses jazzige Zeug“

Nachdem er mit solch großen Lehrmeistern gespielt hatte, machte sich Parker auf den Weg in die Selbstständigkeit – dachte dabei auch über ein „anspruchsvolles Konzept“ nach. „Ich dachte, ,Maceo Parker plays Charlie Parker’ würde sich gut auf einer Plakatwand machen“, sagt Maceo Parker. „Aber mir wurde klar, dass das vielleicht keine so gute Idee ist. Vielleicht für jemanden, der besser Jazz spielt als ich und bereit war, zu üben. Und tatsächlich: Ich habe schon Leute gesehen, die es geschafft haben, jemand anderes zu sein. Ich aber stehe nicht so sehr auf dieses jazzige Zeug und wollte herausfinden, wie ich ich sein kann.“

So ereignete sich Parkers Einstieg ins Profilager glücklicherweise zu einem Zeitpunkt, als schwarze Musik auch in der weißen Bevölkerung einen besonders starken Einfluss auszuüben begann. In diesem Kontext entwickelte sich sein Konzept von „funkyness“, dem er im Prinzip all die Jahre die Treue gehalten hat – selbst zu einer Zeit, als nur noch wenige von Funk sprachen.

Funky Stuff, der den Unterleib bewegt

„Ich packe das alles, was ich bei Brown, Clinton und den anderen gespielt habe, zusammen und integriere es in meine Show. Und ich versuche zu spüren, was die Leute hören wollen. Im Moment etwa ist es dieser Funky Stuff, der die Menschen anspricht“, umschreibt er seine Musik. Hat Parker früher noch häufig Jazz-Elemente in seine Programme eingebaut, so sind die Arrangements inzwischen gestraffter, kompakter gestaltet, mit dem Schwerpunkt auf dem Rhythmus, der den Unterleib bewegt. Tanzen, tanzen, tanzen heißt es bei seinen Konzerten.

Maceo Parker ist nun schon seit fast 60 Jahren im Musikgeschäft. Wenn man sich seinen prallen Terminkalender in der Zeit vor Corona mit durchschnittlich 200 Konzerten im Jahr ansieht – manchmal waren es sogar fast 300 – kommt man nicht umhin anzunehmen, dass er für sein Alter mit einer Extraportion Energie ausgestattet ist. „Die Musik gibt mir Kraft, und vor allem die Freude des Publikums an meiner Musik“, ist sich Parker sicher.

Letztes Album liegt schon drei Jahre zurück

Als Mitte der 80er-Jahre Hip-Hop ins Rampenlicht rückte, der Begriff Acid Jazz in Mode kam und sich all die anderen nachfolgenden, tanzorientierten Musikstile immer stärker mit den neuen technischen Errungenschaften bedienten, schlichen sich auch Parkers Groove-Qualitäten wieder ins öffentliche Bewusstsein ein. Und Maceo Parker wurde als Solokünstler und Bandleader gefragter denn je und zählt bis heute weltweit ausgesprochen junge, tanzwütige Fans zu seiner treuesten Gefolgschaft – vor allem in Deutschland, wo er seit 2077 mit der WDR-Bigband zusammenarbeitete und in der Kaiserslauterer Kammgarn regelmäßig zu Gast war. Aktuell jedoch ist Maceo Parkers Tourkalender unbeschrieben und auch sein letztes Album liegt schon drei Jahre zurück.