Was wäre wenn? Diese Frage sollte man im Grunde besser nicht stellen, denn die Antwort führt meist ins Leere. In diesem speziellen Fall jedoch öffnet sie bis heute das Tor in das musikalische Zauberreich des Fritz Wunderlich. Und wäre der große Tenor nicht vor 54 Jahren gestorben, so würden wir wohl in wenigen Tagen, am 26. September, auf diesen Seiten den 90. Geburtstag des Ausnahme-Sängers aus dem kleinen Kusel feiern.

Ein kleiner Ausrutscher auf einer Kellertreppe, ein folgenreicher Sturz, schwere Schädelverletzungen: Im Heidelberger Universitätsklinikum endete so am 17. September 1966