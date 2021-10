Für ihre besondere Gabe, als Autorin und Filmemacherin die Menschen „zu bewegen und aufzurütteln“, hat Tsitsi Dangarembga aus Simbabwe am Sonntag in der Frankfurter Paulskirche den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels erhalten.

Die 62-Jährige verbinde in ihrem Werk ein einzigartiges Erzählen mit einem universellen Blick, sagte die Vorsteherin des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, Karin Schmidt-Friderichs, bei der Übergabe des mit 25.000 Euro dotierten Preises. Dangarembga sei „eine weithin hörbare Stimme Afrikas“ und kämpfe für Freiheits- und Frauenrechte sowie für die politische Veränderung im patriarchalischen System ihres Heimatlandes. Weil sie sich gegen Korruption engagiere, steht sie dort vor Gericht.

Tsitsi Dangarembga, geboren 1959 in Mutoko im damaligen Rhodesien, hat Psychologie studiert und 1988 ihren Debütroman „Nervous Conditions“ (deutsch: „Aufbrechen“, 2019) als Auftakt einer autobiografisch geprägten Trilogie veröffentlicht. Am Beispiel einer jungen Frau beschreibt sie darin den Kampf um das Recht auf ein menschenwürdiges Leben und weibliche Selbstbestimmung in Simbabwe.

Einsatz für Meinungsfreiheit

Von 1989 bis 1996 hat Dangarembga in Berlin Filmregie studiert. In ihren Filmen thematisiert sie das Aufeinandertreffen von Tradition und Moderne. Sie hatte sich früh selbst deutsch beigebracht, nachdem sie mit zehn Jahren „Das Tagebuch der Anne Frank“ gelesen hatte. Seit 2000 lebt sie mit ihrem deutschen Mann wieder in Afrika.

Auma Obama, die Halbschwester des früheren US-Präsidenten Barack Obama, würdigte in ihrer emotionalen Laudatio Dangarembga als eine der bedeutsamsten Stimmen auf dem afrikanischen Kontinent. Gegen viele Widerstände kämpfe sie für Meinungsfreiheit. Ihr künstlerischer Antrieb sei der Wunsch, die Dinge zum Guten zu verändern. „Lesen Sie afrikanische Literatur, schauen sie über ihren Horizont, wir sind da“, so Obama.

„Neue Aufklärung“ gefordert

Tsitsi Dangarembga rief in ihrer Dankesrede dazu auf, „eine neue Aufklärung“ zu wagen und ging auf die gewaltsame Kolonialgeschichte ihres Landes ein. Das durch westlichen Kolonialismus und Imperialismus in die Welt getragene rassistische Denken müsse abgestreift und ein ausbeuterisches Weltwirtschaftssystem überwunden werden. Rassismus sei verantwortlich für einen großen Teil der Gewalt, die sich Menschen gegenseitig antun, sagte die Friedenspreisträgerin.

Sie analysierte, wie die innerhalb imperialer Strukturen ausgeübte physische, psychologische, politische, ökonomische, metaphysische und genozidale Gewalt dazu geführt habe, dass wir heute in einem System lebten, das als „No-Win-Situation“ beschrieben werden müsse: „Das heißt, dass der Westen mit all seiner Technologie, seinen Überzeugungen und seiner Praxis auf vielfachen weiterhin praktizierten Formen der Gewalt aufgebaut ist, die er in den Rest der Welt exportiert hat und die jetzt in postkolonialen Staaten so eifrig praktiziert werden wie zuvor in imperialen und kolonialen Staaten.“ Die Lösung sei, „ethnisch determinierte und andere hierarchische Denkweisen abzuschaffen, die auf demografischen Merkmalen wie sozialem und biologischem Geschlecht, Religion, Nationalität, Klassenzugehörigkeit und jedweden anderen Merkmalen beruhen, die in der gesamten Geschichte und überall auf der Welt die Bausteine des Imperiums waren und noch immer sind“.

Mit der Hoffnung, dass ein Paradigmenwechsel möglich ist, schloss die Preisträgerin ihre Rede: „Unsere Entscheidung, was und wie wir denken, ist letztlich eine Entscheidung zwischen Gewalt oder Frieden fördernden Inhalten und Narrativen. Dass jemand wie ich, der in nicht so ferner Vergangenheit aufgrund von demografischen Kriterien im schlimmsten Fall als nicht denkend, im besten Fall als nicht auf eine wertvolle Weise denkend und deshalb auf nicht wertvolle Weise existierend kategorisiert wurde, heute diesen Preis erhält, bezeugt die Fähigkeit für Wandel, die wir Menschen haben.“

Debatte um rechte Präsenz

Vor der Verleihung hatte Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) zur Debatte um die Präsenz rechter Verlage auf der Messe Stellung bezogen. Unter anderen hatte die schwarze deutsche Autorin Jasmina Kuhnke ihren Auftritt bei der Buchmesse kurzfristig wegen der Präsenz eines Verlages abgesagt, dessen Verleger sie zuvor verbal bedroht hatte. „Ich finde es schlimm und ich mache mir auch Sorgen, richtig große Sorgen, wenn ich lese, dass Autorinnen Angst haben, nach Frankfurt zu fahren, weil sie hier auf rechtsradikale Verlage und Autoren treffen könnten“, sagte Feldmann. „Sie wissen, wir stehen alle für die Freiheit des Wortes, und das ist ein hohes Gut“, sagt er. „Aber“, fuhr er fort, „die Würde des Menschen ist das größte Gebot unserer Verfassung.“ Im kommenden Jahr sollten sich all diese Autorinnen sicher fühlen, auf die Buchmesse zu kommen. In Frankfurt sei Platz für Menschen aus 180 Nationen, aber kein Platz für Fremdenfeindlichkeit oder anderen Formen der Diskriminierung.

Unterbrochen wurde Feldmann von Mirrianne Mahn, schwarze Stadtverordnete für die Grünen in Frankfurt, die sagte: „Das Paradox ist, dass wir hier in der Paulskirche, der Wiege der Demokratie, einer schwarzen Frau den Friedenspreis verleihen, aber schwarze Frauen auf genau dieser Buchmesse nicht willkommen waren, weil nicht dafür gesorgt wurde, dass sie sich sicher fühlen.“