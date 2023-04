Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Man kann mit diesem Buch auf Reisen gehen, kann eine unbekannte, faszinierende Welt entdecken, voller exotischer Früchte und Düfte, geheimnisvoller Frauen, mutiger Krieger. Doch Daniel Masons Roman „Der Klavierstimmer ihrer Majestät“ ist auch eine Anklage der britischen Kolonialpolitik: in Indien wie in Birma und überall sonst in der Welt, wo sich das Empire fremde Völker untertan machte.

Anthony Carroll, Oberstabsarzt in der britischen Armee, glaubt, dass es auch einen anderen Weg gibt. Er möchte den Menschen in Birma, dem heutigen Myanmar, nicht mit Waffen begegnen,