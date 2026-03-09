Wenn sich die Filmbranche mit der Oscar-Verleihung in Hollywood selbst feiert, kommt es zu wunderschönen Szenen, aber auch zu peinlichen Auftritten und kuriosen Momenten.

Nackte Tatsachen

Nackte Tatsachen gab es bei der Oscar-Verleihung des Jahres 2024 zu bestaunen, als der Schauspieler und ehemalige Wrestler John Cena den Preis für das beste Kostümdesign präsentierte. Das tat er nämlich so gut wie nackt. Lediglich der Briefumschlag für den Oscar, den er sich vor seine Blöße hielt, stellte sicher, dass die Moralwächter des Academy Awards nichts zu meckern hatten. 1974 gab es schon einmal eine textilfreie Szene, als plötzlich ein Flitzer ungefragt über die Bühne lief.

Verwechselte Umschläge

Als Warren Beatty 2017 den Umschlag für den Oscar des besten Films öffnete, ahnte er schon, dass da etwas nicht stimmte. Irritiert übergab er ihn seiner Co-Moderatorin Faye Dunaway, die laut vorlas, was dort stand: „Emma Stone, ,La La Land’“. Doch „La La Land“ hatte den Oscar für den besten Film gar nicht gewonnen, sondern „Moonlight“. Die Umschläge waren schlicht und einfach verwechselt worden. Emma Stone erhielt nämlich den Oscar für die beste Hauptdarstellerin in „La La Land“. Der Streifen heimste an diesem Abend noch fünf weitere Oscars ein und zwar für die beste Regie, die beste Filmmusik, den besten Song („City of Stars“), die beste Kamera und das beste Szenenbild.

Standing Ovations

Bei der 44. Oscar-Verleihung 1972 bekam Charlie Chaplin einen Ehren-Oscar für sein Lebenswerk und damit auch minutenlange Standing Ovations. Zu Tränen gerührt und vom Applaus überwältigt, wusste der damals über 80 Jahre alte Stummfilmstar zuerst gar nicht, was er sagen sollte. Schließlich bedankte er sich aber doch noch bei den „wundervollen, süßen Leuten“, was ihm abermals viel Applaus einbrachte. 1929 hatte Chaplin schon einmal einen Ehren-Oscar erhalten, damals für „seine Vielseitigkeit und sein Genie als Autor, Darsteller, Regisseur und Produzent“ von „Der Zirkus“.

Wenig Kinderworte

In dem 1973er-Streifen „Paper Moon“ ist die kleine Tatum O’Neal alles andere als auf den Mund gefallen und ihrem Vater Ryan O’Neal, der im Film den durchtriebenen Trickbetrüger Moses Pray spielt, in dieser Beziehung mehr als nur ebenbürtig. Bei den Academy Awards 1974 sah das ganz anders aus, als die damals Zehnjährige den Oscar für die beste Nebendarstellerin erhielt: „Ich möchte mich eigentlich nur bei meinem Regisseur Peter Bogdanovich und meinem Vater bedanken. Danke schön.“ Das war schon alles, was sie damals sagte. Die Freude über den Oscar konnte man ihr aber auch ohne viele Worte ansehen. Ein paar Sätze mehr gab 1994 die elfjährige Anna Paquin in ihrer Dankesrede für den Oscar als beste Nebendarstellerin in „Das Piano“ zum Besten, auch wenn es eine ganze Zeit dauerte, bis sie vor lauter Freude das erste Wort herausbrachte. Beide Kinder haben damit nicht nur einen Oscar gewonnen, sondern auch die Herzen der anwesenden Gäste und Fernsehzuschauer.

Gleichstand

1969 gab es einen Gleichstand und somit zwei Oscars für die beste Hauptdarstellerin. Katharine Hepburn, die ihn für ihre Rolle als Königin Eleonore in „Der Löwe im Winter“ erhielt, war bei der Oscar-Verleihung zwar nicht selbst anwesend, dafür kam aber die zweite Gewinnerin Barbra Streisand in einem durchscheinenden Kleid, was für damalige Verhältnisse geradezu skandalös war und einiges Aufsehen erregte. Streisand erhielt ihren Oscar für die Rolle der Fanny Brice in dem Film „Funny Girl“.

Posthume Ehrung

Der Australier Heath Ledger wurde für seine Rolle als Joker in „The Dark Knight“ posthum mit einem Oscar geehrt, den seine Familie stellvertretend für ihn bei der 81. Verleihung im Jahr 2009 entgegennahm. Auch der Brite Peter Finch wurde posthum mit einem Oscar geehrt. Seine Witwe Eletha Finch nahm den Preis für ihn 1977 in Empfang, den er für seine Hauptrolle in „Network“ bekam. Darin spielte der kurz nach der Premiere des Streifens an einem Herzinfarkt gestorbene 60-jährige Finch den Fernsehmoderator Howard Beale.

Das F-Wort

Als Melissa Leo 2011 den Oscar für die beste Nebendarstellerin im Film „The Fighter“ bekam, war sie sichtlich überwältigt. In ihrer Dankesrede rutschte ihr dann aber das F-Wort heraus, das in Hollywood nicht so gerne gehört wird. Obwohl sie sich anschließend dafür entschuldigte, ließ es sich ihr Schauspielkollege Christian Bale nicht nehmen, später am Abend noch einmal humorvoll auf den Vorfall anzuspielen. In der Rede für den Oscar, den er als bester Nebendarsteller in „The Fighter“ erhielt, sagte er: „Ich werde die F-Bombe nicht platzen lassen, so wie sie (Melissa) es tat.“ Dabei übersah er anscheinend, dass er seine eigene Dankesrede ebenfalls mit einem – wenn auch völlig anderem – Schimpfwort begonnen hatte.

Die meisten Auszeichnungen

Ganze vier Mal erhielt Katharine Hepburn einen Oscar als beste Hauptdarstellerin. Damit ist sie die absolute Rekordhalterin in den Schauspielerkategorien. Den ersten Preis gab es 1934 für „Morgenrot des Ruhms“, gefolgt von „Rat mal, wer zum Essen kommt“ (1968), „Der Löwe im Winter“ (1969) und schließlich „Am goldenen See“ (1982). Bei den Herren liegen Jack Nicholson, Walter Brennan und Daniel Day-Lewis mit jeweils drei Oscars gleichauf. Der bekannteste der drei Schauspieler, Jack Nicholson, bekam die Auszeichnungen als bester Hauptdarsteller 1976 für „Einer flog über das Kuckucksnest“, 1984 als bester Nebendarsteller in „Zeit der Zärtlichkeit“ und 1998 wieder als bester Hauptdarsteller für „Besser geht’s nicht“. Während Walter Brennan seine Oscars schon 1937, 1939 und 1941 bekam und zumindest hierzulande weniger bekannt ist, so erhielt Daniel Day-Lewis seine Oscars als bester Hauptdarsteller für bekanntere Streifen wie „Mein linker Fuß“ (1990), „There Will Be Blood“ (2008) und „Lincoln“ (2013).

Kleider-Pannen

Bei der Oscar-Verleihung geht es ja auch immer um das Sehen und Gesehenwerden. Kein Wunder also, dass dort auch das eine oder andere ausgefallene Kleid zu bestaunen ist. Allerdings hielten nicht alle Garderoben den ganzen Abend lang durch. 1999 rutschte Minnie Driver ihr Kleid von den Schultern. 2024 gab der Reißverschluss an Emma Stones Kleid von Louis Vuitton nach. Barbra Streisand stolperte 1969 über ihre langen weiten Schlaghosen und wäre beinahe sogar hingefallen. Das blieb Jennifer Lawrence 2013 nicht erspart, als sie auf der Treppe zur Bühne über ihr ausladendes Dior-Kleid fiel. Weniger ist dann vielleicht doch mehr.

Oscar-Fun-Facts

Eigentlich heißt der Oscar ja gar nicht Oscar, sondern Academy Award of Merit (Verdienstpreis der Akademie), wird der doch von der US-amerikanischen Filmakademie Academy of Motion Picture Arts and Sciences verliehen. Bestimmtheit sagen. Laut Akademie soll die Bibliothekarin der Institution, Margaret Herrick, beim ersten Anblick der Trophäe ausgerufen haben: „Der sieht ja aus, wie mein Onkel Oscar!“



Die 34,29 Zentimeter große Trophäe wiegt 3,856 Kilogramm und besteht aus einer Nickel-Kupfer-Silberlegierung, die mit einer 24-karätigen Goldhaut überzogen ist. Der Materialwert: rund 300 US-Dollar.



Am 16. Mai 1929 wurde der Filmpreis zum ersten Mal vergeben: an den Deutschen Emil Jannings als bester Hauptdarsteller in „Der Weg allen Fleisches“ (1927). Damals wurde um den Oscar noch nicht so ein Rummel wie heute gemacht, und so existieren noch nicht einmal Bilder von der Verleihung, die nur 15 Minuten dauerte.



Früher hieß es immer „And the winner is …“ Damit sich die Nominierten, die leer ausgehen, nicht als „Verlierer“ fühlen müssen, sagen die Laudatoren seit 1989 lieber „The Oscar goes to …“



Seit 1950 müssen die Gewinner unterschreiben, dass weder sie selbst noch ihre Erben den Oscar einfach verkaufen, sondern ihn der Akademie für einen einzigen Dollar anbieten. Bevor dieses Vorkaufsrecht in Kraft trat, wechselten einige Oscars für ansehnliche Summen den Besitzer. Zuletzt sorgte die Trophäe für Aufsehen, die Orson Welles für „Citizen Kane“ bekommen hatte. Die Erben gewannen einen Rechtsstreit, weil Orson Welles die Vereinbarung über das Verkaufsverbot 1941 ja noch nicht unterschrieben hatte. Der Oscar wurde 2011 für 861.542 US-Dollar an einen anonymen Käufer versteigert.

