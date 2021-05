Geht man des Abends durch die Stadt, brummt’s einem nur so um die Ohren. Kleine Stadtflitzer, Elektrofahrräder oder Mopeds unterwegs in Sachen Abendessen. Gleich, ob sie nun mit Pizzen, Burgern, Dönern oder gar Schnitzeln und Steaks unterwegs sind – bei den Lieferdiensten brummt’s in Coronazeiten. Und wer wollte es so manchem Zeitgenossen auch verübeln, wenn er nach einem langen Arbeitstag notgedrungen auf diese Services zurückgreift. Aber wesentlich befriedigender mag da doch so manches traditionelle Lautrer Essen ausfallen.

Recht schnell gemacht ist doch etwa so ein „Gellerieweschdambes“: Ein Pfund Kartoffeln und ein Pfund Gelleriewe (Karotten) kleingeschnitten in etwas Brühe etwa 20 Minuten kochen. Dann ein „Oibrennsche“ (Mehlschwitze) mit nicht zu wenig Fett oder Öl dazu. Salzen, leicht anstampfen, Petersilie drüberstreuen, fertig. Beinharte Traditionalisten kochen „Bauchlappe“ (fettes Bauchfleisch) mit. Dann braucht’s zehn Minuten länger.

Vor einiger Zeit trat die wilde Schweizer Combo Transistorgirl im Salon Schmitt auf. Und über die Internetseite www.salon-schmitts.de, Link „Salon Schmitt TV“, gibt’s nun einen knackigen Mitschnitt des Konzerts im harten Stil des Indie Electro Rock zu sehen, außerdem Filmchen der Auftritte des schwedischen Psychedelic-Rockers Christian Kjellvander und der amerikanischen Liedermacherin Hayley Reardon. Interviews mit Lauterer Musikern vervollständigen das sehenswerte Salon-Schmitt-TV-Programm.

Wer derzeit in der Stadt unterwegs ist, kann mal kurz an den Schaufenstern des Vereins „Kunstraum Westpfalz“ in der Pirmasenser Straße 6 stehenbleiben. Denn die sind gerade mit Bildern voll. Und zwar von der französischen Künstlerin Divine Enfant. Ihre Bilderserie „Memory – First Game“ ist im Collagenstil der 1980er gehalten und wirkt recht fantasievoll bis poppig und leicht plakativ.

Wer sich über die Site www.herzlich-digital.de einwählt, kann am Freitag, 12. Februar, ab 17 Uhr den aktuellen Livestream aus der Fruchthalle miterleben. Ein Ensemble aus acht Sängerinnen und Sängern mitsamt Cembalo- und Gamben-Begleitung bietet Madrigale. Das ist Vokalmusik aus der Renaissance etwa von Dowland, Morley, Gastoldi oder Monteverdi. Stimmungsvoll und durchaus beruhigend. Was ja manchmal nicht schaden kann.

Zugegeben, es geht eine Dreiviertelstunde stramm bergan. Wenn man vom Parkplatz am Hungerbrunnen den rechten Weg nimmt. Aber dafür kommt man dann auch in tollen, alten und hohen Wald. Und wenn man dann noch querfeldein ganz nach oben kraxelt, kriegt man vielleicht sogar ein Schippchen Luft aus der Rheinebene vor die Nase. Eine große Hinweistafel am Parkplatz zeigt übrigens den Verlauf der Wege zur Wolfskaut, zum kleinen Humbergturm oder zur „Pälzer Weltachs“. Den Hungerbrunnen findet man, wenn man der Entersweilerstraße stadtauswärts folgt. Vorbei an Quack und Parkplatz Wildpark, immer geradeaus, kommt er links, bevor die Straße in Richtung Johanniskreuz ansteigt.

Wer an der „Märchenstunde online“ der Pfalzgalerie teilnehmen will, muss sich beeilen. Denn die Anmeldung über anmeldung@mpk.bv-pfalz.de für diese „Reise in fremde Länder und unbekannte Zeiten“ ist nur noch bis Freitag, 12. Februar, 11 Uhr möglich.

Die neue Reihe des Pfalztheaters „Bei Anruf: Wort!“ wird am Sonntag, 14. Februar, ab 11 Uhr noch von der Schauspielerin Hannelore Bähr bestritten. Dienstag und Donnerstag darauf von 18 bis 19 Uhr sowie Sonntag ab 11 Uhr ist dann Schauspieler Oliver Burkia an der Reihe. Wählen Sie diese Nummer: 0157 5230 6340. Was dann aus dem Hörer kommt, ist ein Überraschungstext. Da kann’s Gedichte oder Erzählerisches geben, Gutes und Böses und sicher auch so manches Schräge.

Zu einem „digitalen Erzählsalon“ wird am Donnerstag, 18. Februar, zwischen 18 und 20.30 Uhr geladen. Dabei geht es grob um Kultur als Mittel der Völkerverständigung. Anmeldungen bitte bis spätestens nächsten Montag unter veranstaltungen@iranischegemeinde.de.

Die nächste Charge an Künstlern outet sich dieser Tage in den Wall-Werbeleuchtkästen an Bushaltestellen kreuz und quer durch die Stadt. Das ist jetzt der Teil Zwei der vielbeachteten Aktion „Kunst bleibt“. Also Augen auf im Straßenverkehr! Es lohnt sich.