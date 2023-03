Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das gute, alte Glockencafé als beliebter Treffpunkt von Musikern, Schauspielern, Schriftstellern und „Normalos“ wird – sofern möglich – in ein paar Wochen wieder öffnen. Und bis dahin wird sich dort noch so manches verändert haben. Denn zur Zeit ist Steffi Dieter, die Betreiberin des Lokals, kräftig am Renovieren. „Alleine und mit Maske“, wie sie lachend sagt, schwingt die Frau die Pinsel und den Schwingschleifer. Frische Farbe an den Wänden und verschönerte Sitzgelegenheiten sollen dabei herauskommen. Und ab dem Neustart soll es auch gleich wieder kleine Konzerte, Ausstellungen oder Lesungen im „Glocke“ geben. Hoffen wir das Beste!

Auch ansonsten wird kräftig vorgeplant. So etwa von AMP Concerts, die den schönen Saal Kaiser in Mackenbach mit Konzerten versorgen.