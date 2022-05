In vielen Museen in der Pfalz ist morgen der Eintritt frei. Die Führung im Weinbaumuseum des Historischen Museum der Pfalz in Speyer etwa ist dann für lau. Es ist der Internationale Museumstag.

Was tun? In Kaiserslautern ein Endspiel besuchen? Sich von den Macherinnen durch die „Director’s Cut“ betitelte Schau führen lassen, eine Hommage an die langjährige Direktorin und Neu-Rentnerin Britta E. Buhlmann.

In Neustadt ist die Gartenbahnanlage des DGEG Pfalzbahnmuseums in Betrieb. Im Garten des Hack-Museums in Ludwigshafen wird ein Jubelfest gefeiert. Das Urweltmuseum GEOSKOP auf der Burg Lichtenberg in Thallichtenberg zeigt sich von seinen schönsten Seiten.

Was auch geht: sich auf Zeitreise in die Jungsteinzeit zu begeben – im Museum Herxheim. Das Schattenspiel für Kinder, „Tausendschön“ im Heimatmuseum Altes Rathaus in Heuchelheim bei Frankenthal erleben.

In Winnweiler ist das Jüdische Museum für die Nordpfalz geöffnet, in Schönenberg-Kübelberg das Siegelmuseum? Das Foyer des Forums Alte Post in Pirmasens ist nur morgen eine Bastelstube. Oder doch zur Führung zum Maudacher Schloss? In Schillerhaus nach Oggersheim? Das Ziegeleimuseum in Jockgrim neben dem Rathaus von Baumeister-Idol Gottfried Böhm anschauen? Auf zur Burg Trifels in Annweiler? Gleich unterhalb im Museum ist die Künstlerin Betty Beier anwesend. Ihre Schau heißt „Bodenlos“. Sehr passend zum Internationalen Museumstag zeigt sie unter anderem Erdschollen aus Island und Wörth am Rhein.

Info

Was wo wie wann läuft, lässt sich im Netz unter www.museumstag.de/programm/ nach verschiedenen Kategorien herausfiltern.