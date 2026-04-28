Deutschland hofft auf ein gutes Ende für Wal Timmy. Unser Autor auf ein Ende der Allergiezeit. Und Mitgefühl. Für sich.

„Gegen alle Tiere mit Fell und Federn“: Dieser Satz begleitet mich, seit ich sprechen kann. Er dient spätestens seit meinem vierten Lebensjahr als Antwort auf die Frage, gegen was ich denn allergisch sei. Danach folgt oft eine asthmatische Atempause, ehe ich weitermache: „Außerdem gegen Äpfel und Nüsse. Gegen Kohlrabi und Blumenkohl. Natürlich gegen Meeresfrüchte. Hausstaub und Pollen. Gräser und Frühblüher.“

Sie müssen sich bei den gesetzten Punkten bitte vorstellen, wie ich jeweils nach Luft schnappe. Ein sommerlicher Ausflug auf den ziegen-, pferde- und heureichen Bauernhof meines Patenonkels samt blumenverziertem Kaffeetisch mit frischgepflücktem Kernobst drauf ist meiner ganzen Familie noch heute in bleibender Erinnerung.

Nun werden Sie sich fragen, was Sie die körperliche Gebrechlichkeit des RHEINPFALZ-Chefredakteurs angeht. Eigentlich nichts. Aber erstens tut Mitgefühl gut, wenn die Birke blüht (oder was auch immer gerade für rote Augen sorgt). Zweitens haben wir Allergiker viel zu wenig Lobby. Und drittens biete ich hiermit einen Livestream an: Wenn nur ausreichend Interesse besteht, installiere ich gerne eine Kamera auf Augenhöhe. So können Sie zu den Bürozeiten live mitverfolgen, wie es um mein Wohlbefinden steht.

Wal Timmy beschäftigt eine Nation

Funktioniert doch bei Timmy auch: Der Kampf des Wals – ob nun vornehmlich gegen gutmeinende Walkämpfer oder gegen schlechtmeinende Sandbänke – fesselt seit Wochen Deutschland. Auch in der Redaktion der RHEINPFALZ versorgen wir uns regelmäßig mit Updates. Also: Sie haben den Wal. Und die Wahl.

Mein Kollege Adrian Hartschuh hat das Mitfiebern mit Timmy als Ausweis unserer Fähigkeit zur Empathie gewertet. Recht hat er. Und: Wenn die Welt etwas mehr braucht, dann ist es Empathie. Nur: Wer weiß gewiss, was der Wal will?

Es gibt Experten, die werten sein konsequentes Ansteuern jeder Sandbank, die sich vor ihm auftut, als Wunsch, endlich seinem Leiden ein Ende zu setzen. Andere sehen in Timmy eine Metapher, ein Symbol für sich verändernde Lebensgrundlagen für Mensch und Tier. Und eine Verantwortung.

Alles Gute für Wal Timmy!

Was stimmt? Keine Ahnung! Wenn Timmy leben will, wünsche ich ihm ehrlich alles Glück der Welt. Aber ein bisschen froh wäre ich auch rein aus aufmerksamkeitshygienischen Gründen über eine „Klärung“ der Causa.

Irgendwie fühlt es sich an, als galoppiere die Welt gerade noch ein wenig schneller. In meinem Umfeld steigt die Anzahl an Menschen, die bei selbst gravierenden News nur noch müde abwinken. Nicht aus Desinteresse. Wahrscheinlich eher aus Überforderung.

Kein Wunder, dass uns die Aussicht auf ein Happy End in der Ostsee so guttut. Dass wir kollektiv darauf hoffen, dass es wenigstens der Wal schafft, sich aus widrigen Bedingungen zu winden. Ich drücke die Daumen – wenn ich sie nicht gerade brauche, um mit ihnen in den Augen zu reiben.