Als deutsche Erstaufführung zeigt das Schauspiel Stuttgart Deah Lohers „Frau Yamamoto ist noch da“. Inszeniert hat Schauspiel-Intendant Burkhard C. Kosminski.

Menschen treffen sich zufällig vor einem Fahrradladen, in einer Hotelbar, an einem Ententeich. Einige leben zusammen in einem Haus, nehmen aber kaum Notiz voneinander.