Junge Teams ermitteln im „Tatort“ und „Polizeiruf“: die Frankfurter Azadi und Kulina in ihrem dritten und in der Woche darauf Ross und Rogov in ihrem fünften gemeinsamen Fall.

Nur fünf Minuten später als gewohnt, weil Rheinland-Pfalz wählt, startet am Sonntag der HR-„Tatort: Fackel“ (22. März, 20.20 Uhr, Das Erste). In Düsternis, bis ein loderndes Feuer das Bild erhellt: das „Goliath“, ein fiktives Frankfurter Wohnhochhaus, brennt tatsächlich wie eine Fackel.

Sofort werden Erinnerungen wach an das verheerende Feuer im Londoner Grenfell Tower, 2017, bei dem 72 Menschen ums Leben kamen. Oder, erst im vergangenen Herbst, an den zerstörerischen Brand von gleich sieben Wohntürmen in Hongkong, der 168 Menschenleben kostete. In beiden Fällen spielte brennendes Dämmmaterial bei der unkontrollierbaren Ausbreitung des Feuers eine entscheidende Rolle. Während der Brand in London erklärtermaßen eine vorbildhafte Schablone für „Fackel“ war, wütete das Feuer in Hongkong erst Monate nach den Dreharbeiten und belegt damit die Aktualität dieses von Anfang an hoch spannenden „Tatorts“.

Die Zeit drängt

Die verbaute Dämmung steht auch in Frankfurt im Fokus, wo ein laufender Untersuchungsausschuss abschließende Ergebnisse bringen soll. Die Zeit drängt, als Kommissar Hamza Kulina (Edin Hasanovic) sich aus persönlichen Gründen des bereits Jahre zurückliegenden Brandes annimmt und auf Ungereimtheiten stößt. Gemeinsam mit seinen Kollegen Maryam Azadi (Melika Foroutan), Christian Möller (Michael Schenk, „Der Taunuskrimi“) und dem vornamenlosen Brombach (Timo Jacobs, „Der Kriminalist“) bildet er ein Quartett, das besonders mit einem Baustoffhersteller und dessen sehr glatten Geschäftsführer (Stephan Luca, Kommissar Claudius „Zorn“) zu tun hat. Nicht mit dabei ist der bekannte Schauspieler Tom Schilling, der aber hier zum ersten Mal überhaupt (zusammen mit Sebastian Heeg) für das Drehbuch verantwortlich zeichnet. Bestimmt nicht zum letzten Mal, denn dieser „Tatort“, eine glänzend gespielte Tragödie in der Regie von Rick Ostermann, gerät so bewegend und tadellos, wie ein Krimi nur sein kann.

Tatort Potsdam

Auf dieses Niveau kommt der RBB–„Polizeiruf 110: Goldraub“ (29. März, 20.15 Uhr, Das Erste) nicht. Aus der deutsch-polnischen Mordkommission in Świecko führt er die ungleichen, aber harmonierenden Kommissare Vincent Ross (André Kaczmarczyk) und Karl Rogov (Frank Leo Schröder) erstmals rund 100 Kilometer westlich nach Potsdam. Tatsächlich muss man die schöne brandenburgische Landeshauptstadt nicht nur der ZDF-„SOKO Potsdam“ oder dem RTL-„Haveltod“ überlassen, einem im Januar gesendeten, bislang einmaligen „Potsdam-Krimi“, der nur vielleicht eine Fortsetzung finden wird.

Ins Holländische Viertel, an den sehenswert in Szene gesetzten Alten Markt oder in den Park Sanssouci führen die Ermittlungen nach einem tödlich verlaufenden Überfall auf einen Goldschmied, der die Polizei auf die Spur einer polnischen „Clownsbande“ setzt. Nur Ross glänzt ähnlich wie Potsdam in einem ansonsten, besonders in den Dialogen durchschnittlichen Krimi, den der gebürtige Mannheimer Felix Karolus inszeniert hat.