Im Erbacher Schloss im Odenwald sind einige Tische mit pfälzischem Porzellan gedeckt. Graf Franz, der einst in Erbach residierte, pflegte engen Kontakt zum Kurfürsten der Pfalz und speiste mutmaßlich auch von Tellern aus der Frankenthaler Manufaktur. Die Ausstellung verteilt sich über die ehemaligen gräflichen Wohnräume und kompensiert ein wenig die aktuelle Schließung des Erkenbert-Museums.

Der Boden des Oraniersaals im gräflichen Schloss knarzt unter den Füßen der Besucher, wenn sie den Raum betreten, in dem unter einem prächtigen Kronleuchter eine ebenso prächtige Desserttafel hergerichtet wurde. Dort wird zwar nicht gespeist, jedoch kann man einen Blick auf ein Porzellanservice werfen, dessen Teile in Frankenthal hergestellt wurden und sich den speisenden Adel zumindest hinzudenken. Die Tatsache, dass dieser Raum auch schon im 18. Jahrhundert als Speisesaal genutzt wurde, dürfte die gedankliche Zeitreise erleichtern.

Früchte und Blüten zieren die Teller auf dem weißen Tischtuch, außerdem wurden dort einige dekorative Figuren verteilt. Darunter ist auch ein Schäferpärchen, das sich von den anderen Schäferfiguren auf der Tafel durch seine vornehme Kleidung abhebt. „Das sind eigentlich keine Schäfer, sondern Adlige, die sich als solche verkleidet haben“, sagt Kuratorin Anja Kalinowski. „Solche Rollenspiele waren im 17. und 18. Jahrhundert sehr beliebt.“ Porzellanfiguren wurden nur beim Dessert auf dem Tisch platziert, erklärt Kalinowski. „Denn dieser Gang war der Höhepunkt in der Speisenfolge.“

Insgesamt zehn Ausstellungsräume

Rund 300 Exponate aus Frankenthal beherbergt die Sonderausstellung „Zu Gast im Schloss. Zerbrechliche Schönheiten der Frankenthaler Porzellanmanufaktur“, die sich über zehn Räume der Beletage des Schlosses beziehungsweise rund 500 Quadratmeter erstreckt. Noch bis Januar ist sie zu sehen. Wer sich nach einem Besuch des Erkenbert-Museums sehnt, das zurzeit allerdings wegen Sanierung geschlossen ist, für den könnte sich ein Ausflug in das Odenwaldstädtchen lohnen. Zumal das Erbacher Schloss – von Frankenthal liegt es etwa 75 Minuten Fahrtzeit entfernt – auch noch die Gräflichen Sammlungen und das Deutsche Elfenbeinmuseum beherbergt.

Porzellan war im 18. Jahrhundert ziemlich im Trend. Die berühmte Manufaktur in Meißen wurde 1710 gegründet, ihr Frankenthaler Pendant im Jahr 1755. Die Frankenthaler Manufaktur war die kurzlebigste unter den großen deutschen Porzellanmanufakturen. „Und dennoch wurde dort eine solche Qualität und Vielfalt erarbeitet, dass man sie durchaus mit Meißen auf eine Stufe stellen konnte“, sagt Anja Kalinowski.

Die Vorbildfunktion von Ostasien

Eine Besonderheit der Ausstellung ist, dass sie in ein bereits vorhandenes historisches Ambiente integriert wurde. Dies kann man zum Beispiel im Chinesischen Zimmer gut sehen – womöglich aber erst bei näherer Betrachtung: Dort werden nämlich ostasiatische Porzellane präsentiert, die es bereits seit Beginn des 18. Jahrhunderts in Erbach gibt. Auf den ersten Blick bemerkt man gar nicht unbedingt, dass zwischen den chinesischen und japanischen Werken Frankenthaler Porzellane aufgereiht wurden. Vergleicht man die Exponate, wird die Vorbildfunktion deutlich, die China einst für die europäische Porzellanherstellung hatte. Während Porzellan im 18. Jahrhundert noch ein Luxusgut war, ist es heute eine Selbstverständlichkeit in der Alltagskultur.

„Ursprünglich sollte die Ausstellung gar nicht so groß werden“, sagt die Kunsthistorikerin Kalinowski. Als sie von der sanierungsbedingten Schließung des Erkenbert-Museums erfuhr, habe sie zunächst bei dessen Leiterin Maria Lucia Weigel angefragt, ob sie Porzellane für gedeckte Tische bekommen könne. Weigel konnte ihr kein Speiseservice zur Verfügung stellen, weshalb Kalinowski ihre Grundidee überdenken musste: „Ich habe dann einen Überblick über das Inventar des Erkenbert-Museums erhalten, und irgendwie hat sich letztlich alles gefügt.“ Neben dem Museum stammen die Exponate der Sonderausstellung aus einer Privatsammlung, aus dem Schloss Favorite in Rastatt und aus den Grafenhäusern Erbach-Erbach und Erbach-Fürstenau – zwei der drei Linien, in die das Adelsgeschlecht Erbach unterteilt ist. Die dritte ist Erbach-Schönberg.

Graf Franz und die Nähe zur Kurpfalz

Die Beziehungen zwischen den Herren zu Erbach und den Regenten der Kurpfalz reichen bis ins Mittelalter zurück. Schon im 13. Jahrhundert hatten die Erbacher das Hofamt der Mundschenken am Heidelberger Hofe inne, wo die Kurfürsten der Pfalz damals residierten. Eine enge Verbindung ergab sich durch die Vermählung des Erbachers Graf Georg II. mit Elisabeth von Pfalz-Simmern, die eine Nichte des damaligen Kurfürsten war. Auf dem Rundgang durch die Ausstellung kommt man auch an einem Gemälde vorbei, das eine Speiseszene dieser Hochzeit zeigt. Es ist sogar dokumentiert, was es damals zu essen gab.

Auch Graf Franz d I. zu Erbach-Erbach, ein Antikenbegeisterter und leidenschaftlicher Sammler, stand in engem Kontakt zu den Kurfürsten der Pfalz. Ihm wurde 1768 anlässlich des 25. Regierungsjubliäums von Kurfürst Carl Theodor der Pfälzische Löwenorden verliehen. Womöglich hat Graf Franz bei einem seiner Besuche in Schwetzingen oder Mannheim vom sogenannten Mannheimer Hofservice gespeist, das in der Frankenthaler Manufaktur hergestellt wurde. Und daran, dass im Schloss Erbach von Frankenthaler Porzellan gegessen wurde, besteht im Grunde kein Zweifel: „Ich weiß aus Aufzeichnungen, dass es im Schloss ein ganzes Speiseservice gab“, sagt die Kuratorin. Allerdings wisse niemand, ob es das noch gebe, geschweige denn wo.

Frühstück im Schlafzimmer

Die Ausstellung führt auch durch den Grünen Salon mit einem eingedeckten Kaffee- und Teetisch sowie einer Vitrine mit Porzellanfiguren nach antikem Vorbild. In der mit Geweihen geschmückten Hirschgalerie befindet sich eine Jagdtafel, auch im Schlafgemach der Gräfin ist Porzellan ausgestellt. „Die Gräfin hat hier für gewöhnlich auch gefrühstückt“, sagt Kalinowski. Insofern passt die Platzierung. Unter anderem eine Zuckerdose, die zur Aufbewahrung des teuren Canarien-Zuckers benutzt wurde, ist dort ausgestellt.

Die Frankenthaler Porzellanmanufaktur wurde zunächst von der Familie Hannong geführt, danach stand sie 37 Jahre unter kurfürstlicher Verwaltung. Kurfürst Carl Theodor soll selbst dann noch Porzellan in Frankenthal bestellt haben, als der kurfürstliche Hof bereits nach München verlegt worden war und er mit Nymphenburg eigentlich eine Manufaktur vor der Haustür hatte. „Er wollte eben das Beste und Trendigste“, sagt Kalinowski. „Und das hat er in Frankenthal bekommen.“

Die Ausstellung

„Zu Gast im Schloss. Zerbrechliche Schönheiten der Frankenthaler Porzellanmanufaktur“, bis 6. Januar 2023 im Erbacher Schloss, Marktplatz 7. Unter der Woche ist ein Besuch nur mit Führung möglich, am Wochenende und an Feiertagen kann die Ausstellung von 11 bis 17 Uhr besucht werden.