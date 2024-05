Der frühere Intendant des Pfalztheaters Kaiserslautern, Wolfgang Quetes, wird heute 80 Jahre alt. Er leitete des damalige Drei-Sparten-Haus von 1997 bis 2002. Bundesweit wird er vor allem als Opernregisseur geschätzt.

Quetes wurde in Oberösterreich geboren und wuchs in Linz auf. Er studierte Theaterwissenschaft und ließ sich am Reinhardt-Seminar zum Schauspieler ausbilden. Ab 1968 spielte und inszenierte er an verschiedenen Bühnen, darunter an dem progressive Wiener „Theater der Courage“.

Nach diversen Zwischenstationen - etwa in Mannheim und Karlsruhe - wurde er 1978 Regisseur für Oper, Operette und Schauspiel in Basel, wo er Haydns „Rasenden Roland“ in Szene setzte. Den Wiener Klassiker schätzt er ebenso wie dem Deutschfranzosen Jacques Offenbach, den er immer wieder bearbeitete und auf die Bühne brachte.

So widmete er ihm das Stück „Frère Jacques“, das am Pfalztheater seine Premiere erlebte. Quetes kam 1997 von Nürnberg an die Lauter, wo er die Nachfolge von Pavel Fieber antrat. Er machte Francesco Corti zum Generalmusikdirektor und Eva Reinthaller zur Ballettchefin.

Nach seinem Abschied von Kaiserslautern übernahm er eine Professur an der Musikhochschule Köln. Von 2004 bis ’12 war er ein ebenso geschätzter wie erfolgreicher Leiter der Städtischen Bühnen Münster.

