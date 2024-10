Der frühere Intendant des Pfalztheaters Kaiserslautern, Wolfgang Blum, ist tot. Nach Angaben der Familie starb er bereits am 10. Oktober im Alter von 101 Jahren in einem Seniorenheim in Brühl (Nordrhein-Westfalen).

Der gebürtige Kölner, der sein künstlerisches Rüstzeug bei Herbert Maisch und Gustaf Gründgens erhalten hatte, kam über Kiel, Düsseldorf und Wiesbaden 1968 als Oberspielleiter ans Nationaltheater Mannheim. Drei Jahre später übernahm er in Nachfolge von Günter Könemann die Leitung des Pfalztheaters, das unter seiner Ägide zu einer bundesweit führenden Spielstätte für Broadway-Musicals wurde.

Bühnen-Hits wie „Anything goes“ und „Der goldene Regenbogen“ erlebten an der Lauter ihre deutsche Erstaufführung. Blum selbst fand vor allem als Opernregisseur Beachtung und übernahm immer wieder Gastengagements. Von allen Direktoren des Pfalztheaters brachte er es auf die längste Amtszeit. Nach 17 erfolgreichen Jahren verzichtete er auf eine Vertragsverlängerung und übernahm einen Lehrauftrag an der Hochschule seiner Heimatstadt Köln.