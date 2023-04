Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Schon mehrfach fast beerdigt, leben die Pirmasenser Fototage dieses Jahr dennoch wieder auf. Eine deutlich kleinere und kürzere Ausgabe startet am 27. Januar in der Alten Post in Pirmasens: die „Fototage kompakt“.

Es ist die siebte Auflage der Pirmasenser Fototage, die früher manchmal mit mehr als 1600 Fotos an mehr als einem Dutzend Ausstellungsorten – vom Fitnessstudio bis zur Kneipe – gezeigt