„Speed“, der Name ist Programm bei der letzten Premiere des Tanzensembles in dieser Spielzeit am Mannheimer Nationaltheater. Der Doppelabend am Samstag mit Choreographien von Stephan Thoss und Andonis Foniadakis geriet furios und war anstrengend – vor allem für die Tänzer.

„Speed“ ist der Titel, der die beiden Choreographien verbindet. Der Begriff meint Geschwindigkeit, lässt sich aber im Kontext der beiden Tanzstücke auch auf das gleichnamige