Der 1948 im US-Bundesstaat New York geborene T. C. Boyle gehört zu den Vielschreibern der Gegenwartsliteratur. Quasi im Jahresrhythmus erscheinen seine Romane. Natürlich ist das nur mit viel Erfahrung und Routine möglich. Routiniert aber im Sinne von nach einem Schema F heruntergeschrieben ist auch sein jüngster Roman „Sprich mit mir“ nicht. Ganz im Gegenteil. Das ist beste amerikanische Erzählkunst.

Der Mensch und sein Verhältnis zur Schöpfung, zur Natur, ist eines der zentralen Themen, das Tom Coraghessan Boyle in seinen Büchern immer wieder umkreist. Das war zum Beispiel in „Wenn das Schlachten vorbei ist“ (2011) oder auch in „Die Terranauten“ (2016) so. Und auch „Sprich mit mir“ greift dieses Thema wieder auf, in der typischen Sprache des Autors. Trocken, witzig, fern jeglichen Pathos’, einfach gerade und direkt erzählt. Man muss da nicht allzu viel hineininterpretieren, darf sich ganz dem Erzählfluss ergeben. Boyle führt einen durch die Geschichte, die er erzählen will. Und er weiß, dass man ihm folgt. Gerade in Deutschland hat er eine große Fangemeinde.

Hauptfigur ist ein junger Schimpanse

Hauptfigur in „Sprich mit mir“ ist Sam, ein junger Schimpanse, den sein Ziehvater, der Verhaltensforscher Guy, als Baby übernommen hat, um an ihm zu erproben, wie sich die kommunikativen Fähigkeiten eines Primaten fördern lassen. Es geht schlichtweg um den Beweis, dass Menschenaffen sprechen können. Mit Gebärden zwar nur, weil ihre Sprechwerkzeuge nicht dafür ausgelegt sind, aber doch so, dass sie sich mit Menschen und auch untereinander unterhalten können. Und Sam ist ein Genie. Das merkt auch Aimee, die als studentische Hilfskraft in das Projekt einsteigt und bald schon die wichtigste Bezugsperson in Sams Leben wird.

Sie sind eine Familie. Aimee und Guy werden ein Paar, gemeinsam unterrichten sie den kleinen Schimpansen, machen Ausflüge mit ihm, essen Pizza zusammen, schauen Fernsehen. Aimee schläft in Sams Bett, bis dieser eingeschlafen ist. Dann schleicht sie zu Guy, um mit ihm zu schlafen. Als der Schimpanse sie beim Sex erwischt, kommt es zu Irritationen.

Die Erzählperspektive wechselt ständig

Die Erzählperspektive wechselt ständig. Auf kurze Kapitel aus der Sicht des Affen folgen längere aus Guys oder Aimees Perspektive. Manches Ereignis wird so gleich mehrfach geschildert, immer aus einem anderen Blickwinkel. Doch das Glück – denn als solches empfinden es eigentlich alle drei – findet ein jähes Ende, als ein Aufsatz erscheint, der die Spracherwerbsforschungen Guys für null und nichtig erklärt. Es fließen keine Forschungsgelder mehr, das Projekt kostet nur noch, bringt nichts mehr ein. So sieht es Guys akademischer Ziehvater Moncrief, der ihm den Affen zur Verfügung gestellt hat. Er will ihn zurückhaben, um ihn vielleicht in der Zucht einzusetzen oder sogar an die medizinische Forschung zu verkaufen. Moncrief ist ganz der Typ des gewissenlosen Wissenschaftlers, dem das lebende Forschungsobjekt völlig egal ist. Es muss ihm Geld bringen, nur das alleine zählt.

In dessen Affen-Zuchtstation erwacht Sam wie in einem bösen Traum. Aimee ist nicht da, Guy ist nicht da, keine Spielsachen, keine Decke. Nur kalter Fußboden. Und Männer, die den Käfig mit Wasserstrahlen reinigen. Und mit einem Elektroschocker bestrafen, wer nicht gehorsam ist. Moncrief, der bei einem Angriff eines Affen ein Auge verloren hat, herrscht mit grausamer Gewalt über die Affen und verfolgt nur das eine Ziel, ihren Willen zu brechen. Sam ist verzweifelt, auch weil er seine Artgenossen nicht als solche erkennen kann. Seine Menschen-Eltern haben ihm beigebracht, sich als Mensch zu fühlen. Ein fataler Fehler. Die anderen Affen sind für ihn nur schwarze Käfer.

Der Mensch greift in die Schöpfung ein

In diese Hölle wagt sich Aimee, bietet sich als Tierpflegerin an, um eines Nachts mit Sam zu fliehen. Moncrief tobt, bedrängt Guy, doch Aimee gelingt es, weit entfernt von dessen Zuchtstation ein neues Leben mit Sam aufzubauen. Das geht so lange gut, bis eines Tages Moncrief vor ihrer Tür steht. Sam will sie beschützen, sich zugleich an dem Peiniger aus der Gefängniszeit rächen. Er stürzt sich auf ihn, sticht ihm das verbliebene Auge aus. Sam kann fliehen und Aimee folgt ihm, weil sie weiß, wo er sich aufhält. Sie verabreicht ihm eine Überdosis Schlafmittel, um ihm die Rückkehr in den Käfig beziehungsweise die Tierversuchslabore zu ersparen.

Aimee, die Sam mehr liebte als jeden Menschen, muss ihn letztlich töten. Es ist die Strafe für den Eingriff in die Schöpfung, für den Versuch, aus einem Tier einen Menschen zu machen. Und zwar nicht um des Tieres willen, sondern aus egoistischen Motiven, und seien sie auch noch so gut gemeint. Aimee, die so weit geht, den Affen taufen zu lassen, um seine Seele, die er zweifellos aus ihrer Sicht hat, zu retten, muss das irgendwann auch selbst einsehen: „Er war kein Mensch, aber auch kein Tier, sondern etwas dazwischen, etwas Unnatürliches, Deformiertes…“ Das ist die Botschaft: Jeder Eingriff in die Natur führt zur Deformation. Keine Wissenschaft, keine persönlichen Gefühle rechtfertigen ihn.

Lesezeichen