Am Freitag, 22. April, beginnt um 19 Uhr das Minifestival Filmfrühling in Limburgerhof – im Park neben dem Schlösschen. 14 aktuelle Spielfilme und zwei Kinderfilme werden an 17 Tagen auf einer LED-Leinwand unter freiem Himmel gezeigt. Zur Eröffnung läuft, bei einem Glas Sekt, die Komödie „Schmetterlinge im Ohr“. Die Hauptrolle in der französischen Liebeskomödie spielt Sandrine Kiberlain. Veranstalter ist das Team des Festivals des deutschen Films Ludwigshafen um Michael Kötz.

Tickets für das Festival, das bis 8. Mai in Limburgerhof läuft und danach von 13. bis 29. Mai in Bobenheim-Roxheim am Altrhein, gibt es online auf www.filmfruehling.de.

Ein Besuch des gastronomischen Angebots des Filmfrühlings ist auch ohne Filmticket möglich.