Das Festival von Cannes war das weltweit erste Kulturgroßereignis, das wieder jeden Platz besetzte. Das war nicht nur mutig.

Wer in die beiden größten Kinosäle des Festivals wollte, musste in Cannes kein negatives Testergebnis und keinen Impfnachweis vorzeigen. Den brauchte nur, wer ins Festivalpalais wollte, in