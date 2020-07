18 Beiträge stark ist der Wettbewerb des 77. Filmfestivals von Venedig. Aus Deutschland ist das Drama „Und morgen die ganze Welt“ von Julia von Heinz („Hannas Reise“) im Rennen um den Goldenen Löwen.

Das Festival soll von 2. bis 12. September die erste große Filmschau seit Beginn der Corona-Pandemie sein und regulär stattfinden. Acht der 18 Wettbewerbsfilme stammen von Frauen, teilte Festival-Direktor Alberto Barbera am Dienstag bei einer Video-Pressekonferenz mit.

In „Und morgen die ganze Welt“ geht es um eine 20-Jährige (Mala Emde), die mit Freunden beschließt, sich politisch zu engagieren. Regisseurin Julia von Heinz, 44, war Mitarbeiterin von Rosa von Praunheim an der Filmhochschule „Konrad Wolf“, ist heute Professorin an der Münchner Filmhochschule, arbeitet auch als Drehbuchautorin und Dokumentarfilmerin.

Erfolg mit Kerkeling-Verfilmung

Mit ihrem Spielfilmdebüt „Hanni und Nanni 2“ hatte sie sich 2012 zunächst als Regisseurin für Familienfilme empfohlen. Es folgten 2014 die romantische Komödie „Hannas Reise“ und die erfolgreiche Verfilmung des Hape-Kerkeling-Romans „Ich bin dann mal weg“. Derzeit arbeitet sie an einem Film zur Corona-Thematik.

Ihre Konkurrenten kommen etwa aus den USA (Mona Fastvolds „The World to Come“) und Frankreich (Nicole Garcias „Amants“), aber auch aus Aserbaidschan (Hilal Baydarovs „In Between Dying“) und Indien (Chaitanya Tamhanes „The Disciple“). Eine deutsch-polnische Produktion ist „Never Gonna Swow Again“ von Malgorzata Szumowska und Michal Englert. Bekannte Regie-Namen sind zudem Jasmila Zbanic (Bosnien-Herzegowina), Andrei Konchalovsky (Russland) und Amos Gitai (Israel).

Im Vorjahr gewann in Venedig der umstrittene Psychothriller „Joker“ , der später auch bei den Oscars für Furore sorgte.