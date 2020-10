Das 69. Internationale Filmfestival Mannheim-Heidelberg (IFFMH), das ab 12. November eine Woche lang in acht Kinos in Mannheim und Heidelberg und danach vier Tage lang im Netz laufen sollte, findet nun komplett als Online-Ausgabe statt. Dies teilte das Festivalteam um den neuen Leiter Sascha Keilholz gestern Abend mit. Das Streaming-Angebot auf https://expanded.iffmh.de wird von 12. bis 22. November zu sehen sein. In Absprache mit den Filmschaffenden, Produktionsfirmen und Verleiher/innen werde dort der größte Teil des geplanten Programms angeboten, darunter zwölf von 14 Wettbewerbstiteln, zehn Filme aus der Sektion „Pushing The Boundaries“, aber auch sieben Kinderfilme und sieben Filme der Retrospektive. Tickets sind ab sofort erhältlich, je ein Euro soll an die Partnerkinos gehen. rhp