Eine positive Bilanz der 69. Ausgabe des internationalen Filmfetsival Mannheim-Heidelberg (IFFMH) hat der neue Leiter Sascha Keilholz trotz der schwierigen Umstände gezogen. Denn das Festival, das eigentlich in acht Kinos in Mannheim und Heidelberg stattfinden und um eine Online-Präsenz ergänzt werden sollte, konnte lediglich digital stattfinden.

Insgesamt 49 Filme konnte das Publikum zwischen 12. und 22. November auf der Festivalplattform expanded.iffmh.de erleben. Zusätzlich gab es Grußbotschaften und Interviews, die das Festivalteam mit Regisseurinnen und Regisseuren geführt hatte, dazu interaktive Angebote via Flax, Gather und Zoom. Über 200 Festivalpässe für das Gesamtprogramm seien verkauft worden, teilt das Festival mit. Mehr als 5000 Filminteressierte hätten die Plattform expanded.iffmh.de genutzt. Die Filme seien mehr als 14.000 Mal gesehen worden. Die Onlineangebote des IFFMH inklusive des Rahmenprogramms seien über 40.000 mal aufgerufen worden.

2021 dann Jubiläumsausgabe

Das Festivalteam habe „nicht zu träumen gewagt, dass unser Angebot in dieser Breite angenommen wird“, blickte gestern Sascha Keilholz zurück: „Wir sind wirklich überwältigt von dem Zuspruch. Entscheidend sind aber nicht die Zahlen; wirklich wunderbar zu erleben ist, wie uns Publikum und Künstler*innen schreiben, anrufen, mit uns interagieren und chatten. Gleichzeitig bleibt uns bewusst, dass ein soziales Filmerlebnis im Kino nicht ersetzt werden kann. Umso mehr hoffen wir auf und glauben an eine Jubiläumsausgabe.“ Kommendes Jahr feiert das IFFMH 70-jähriges Bestehen.Das nächste Festival soll als, so Keilholz, „vibrierende Jubiläumsfeier“ zwischen 11. und 21. November 2021 stattfinden.

Das diesjährige Festival hat der Film „My Mexican Bretzel“ gewonnen.