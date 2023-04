Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Im Heidelberger Luxor-Kino sollte es am Donnerstagabend offiziell beginnen, das 69. Internationale Filmfestival Mannheim-Heidelberg (IFFMH), das erste unter der Führung von Sascha Keilholz. Die feierliche Eröffnung muss nun ausfallen. Der Film „The Death Of Cinema And My Father Too“ dagegen ist ab 12. November nun auf der Screening-Seite des Festivals zu sehen.

Da wollen wir mal nicht hoffen, dass der erste Teil des Filmtitels prophetisch ist und das Kino tatsächlich stirbt, wenn die zur Pandemieeindämmung angeordneten Schließungen noch länger