Das Programm des 69. Filmfestivals Mannheim-Heidelberg steht nun fest. Im Wettbewerb „On The Rise“ um den Hauptpreis, den „International Newcomer Award“, stehen 14 Filme. Zu sehen sein sollen sie ab 12. November sieben Tage lang in sieben Kinos in Mannheim und Heidelberg, danach vier Tage lang im Internet. Die Preise sollen am 18. November vergeben werden.

Das Festival ausfallen lassen – das möchte das neue Leitungsteam um Sascha Keilholz nach derzeitigem Stand nicht. Das Team wolle die Filmemacher und Kinos mit dem Festival unterstützen,