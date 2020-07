Das Programm des 16. Festivals des deutschen Films Ludwigshafen am Rhein, das aufgrund der Corona-Auflagen in abgespeckter Form stattfindet, steht jetzt fest. Es gibt eine Online-Version mit Lieblingsfilmen aus früheren Jahrgängen und eine Open-Air-Reihe vor Ort auf der Parkinsel Ludwigshafen. Der Vorverkauf fürs Freiluftkino beginnt am 12. August.

Von einem „Ausnahmejahr“ und einem „starken Alternativprogramm“ spricht die Festivalleitung um Intendant Michael Kötz. Beim Open-Air-Kino werden zwischen 26. August und 13. September 18 deutsche und internationale Filme (in deutscher Fassung) auf der Parkinsel zu erleben sein, auf einer LED-Leinwand direkt am Rheinufer. Spielzeiten sind 15 Uhr/15.30 Uhr/16 Uhr, 18.30 Uhr und 21 Uhr. „Damit ist vom späten Nachmittag bis in die Nacht für Festivalatmosphäre gesorgt“, so Michael Kötz.

Zu sehen sein werden Filme, die auch bereits im Kino liefen, wie „Undine“ von Christian Petzold, „Das Vorspiel“ mit Nina Hoss, „Lindenberg! Mach Dein Ding “ oder „Die perfekte Kandidatin“ über eine engagierte Politikerin aus Saudi-Arabien. In die Mongolei führen gleich zwei Filme: „Eine größere Welt“ und „Schwarze Milch“.

Zwei Filme vor Kinostart zu sehen

Es gibt aber auch Filme zu sehen, deren Kinostart erst nach dem Festival bevorsteht, darunter der Berlinale-Erfolg „Persischstunden“ von Vadim Perelman (Kinostart: 24. September), der davon erzählt, wie sich ein Jude anno 1942 vor der Ermordung retten möchte, indem er einem SS-Mann (Lars Eidinger) wie von diesem gewünscht, die Sprache Farsi beibringt – ohne diese selbst zu beherrschen. Ebenfalls ganz neu ist die französische Komödie „Eine Frau mit berauschenden Talenten“ mit Isabelle Huppert (Kinostart: 8. Oktober). Außerdem im Programm: das Roadmovie „303“, der Festivalerfolg aus dem Jahr 2018, sowie „Crescendo #makemusicnotwar“, der Lieblingsfilm des Publikums aus dem Vorjahresprogramm des Festivals.

Ebenfalls zwischen 26. August und 13. September läuft parallel die Online-Ausgabe unter dem Titel „Dahääm/At Home“ mit zwölf Publikumslieblingen aus den vergangenen Festivaljahren, die kostenlos abgerufen werden können. Darunter sind die Filme „Eden“, „Blaubeerblau“, „Renn, wenn du kannst“, „Endlich Witwer“ oder „Wendezeit“.

Achtung: Es gibt keine Einzelpätze

Karten für das Freiluftkino gibt es ab 12. August unter tickets.fflu.de und ab 18. August täglich außer montags an der Kasse des Wilhelm-Hack-Museums. Der Eintritt für zwei Personen kostet 24 Euro: Es gibt „auf Grund der Hygienevorschriften“ nur Doppel-Sitzplätze, teilt das Festival mit.

Ein Gastronomiezelt darf es wegen der Corona-Auflagen dieses Jahr nicht geben. Es wird ein Stand eingerichtet, bei dem es Verpflegung zu kaufen gibt, die jedoch nur am Platz konsumiert werden darf. Stargäste sind bisher nicht angekündigt.