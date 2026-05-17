Kurz bevor er am 8. Dezember 1980 in New York erschossen wurde, gab John Lennon ein Radio-Interview. Oscar-Preisträger Steven Soderbergh bringt Bilder dazu.

Von dem Radiointerview gibt es naturgemäß keine Bilder, nur Ton. Das hat Steven Soderbergh (63) angespornt, Passagen des Interviews – auch mit Yoko Ono – zu nehmen, die inhaltlich durchaus überraschen, die drei Journalisten des Radiosenders KFRC von damals zu interviewen – und das Ganze zu bebildern, also ihm eine neue Form zu geben. Ein Dokumentarfilm ist es nicht geworden, eher ein Experimentalfilm, was Yoko Ono (93) sicher gefällt, die ja auch viele Experimentalfilme drehte – doch keinen so seltsamen. Das Interview diente der Promotion des Albums „Double Pleasure“, das die beiden gerade herausgebracht hatte. Es war eines der wenigen Radiointerviews von John Lennon überhaupt, es fand nach der legendären Fotosession statt, in der Annie Leibovitz die berühmten erotischen Paarbilder von John und Yoko für das Magazin Rolling Stone schoss.

John Lennon mit seinem Sohn Sean auf dem heimischen Sofa. Foto: FDC

Vor allem aber passt das Interview in manchen Dingen nicht so richtig zu dem Image, das man von den beiden hat. „Ich war noch nie im meinem Leben wählen“, hört man den Friedensaktivisten John Lennon sagen. Überraschend ist auch seine Erklärung zu dem Song „(Just Like) Starting Over“. Es ging darum, zu zeigen, dass die durch die Frauenbewegung in den 70er Jahren herbeigeführte Trennung von Mann und Frau, die sich überall in Kultur und Gesellschaft zeige, überdenkt werden müsse. Der Song sei eine Botschaft an Männer und Frauen, sich wieder zu verwöhnen. Yoko Ono, die ja dabei war sich selbst als Feministin bezeichnete und handelte und für die Gleichberechtigung kämpfte, widersprach nicht.

Lennon erklärte auch, dass er in der Vaterrolle so sehr aufging, er macht seinem Sohn Sean Frühstück und redete mit ihm, dass er fünf Jahren lang nicht fähig war, ein neues Album aufzunehmen – bis jetzt. Andererseits verbringt er offenbar nur morgens Zeit mit seinem Sohn und übergibt ihn dann einem Kindermädchen, was in gewisser Weise auch ein Widerspruch ist, dann wieder doch nicht, weil er sich in dem Interview eben ungewöhnliche privat und auch glücklich mit seinem Leben nach den Beatles und mit Yoko Ono zeigt.

John Lennon und Yoko Ono im Studio. Foto: FDC

Die sich ewig wiederholenden drei Interviewer von damals, die beteuern, wie toll es war, Lennon zwei Stunden interviewen zu dürfen, tragen allerdings nicht dabei, die Umstände des Interviews zu erhellen, abgesehen davon, dass es mit Verspätung stattfand, wie Leibovitz viel länger für die Fotos brauchte als eingeplant, wie einer der drei erklärt.

Nachdenklich stimmen die Bilder. Fast jede Sekunde kommt ein neues Foto – der Film ist 100 Minuten lang – er bietet viele Aufnahmen, die man noch nie gesehen, weil die Familie sie Soderbergh wohl zeigte und ihm freie Hand ließ. John versunken beim Gitarre spielen wie ein Teenager, obwohl er ja schon 40 war, auf der Couch liegend, mit seinem Sohn, mit Yoko und Sean zusammen, Fotos aus dem Familienalbum mit handschriftlichen Notizen versehen. Auch filmisches Archivmaterial aus den Nachrichten ist dabei, aber eben völlig unnötigerweise angesichts der Fülle an echtem Bildmaterial auch einige Fakes, KI-generierte Fotos, wie Soderbergh unumwunden zugibt.

Fotos aus dem Familienalbum, im Film sind sie auch so seltsam gruppiert. Foto: FDC

Er habe sie gemacht, um einige Aussagen Lennons zu illustrieren, die ihm gerade in den Sinn kommen – denn der Film ist genauso wenig strukturiert, wie es das Interview wohl war, wo Lennon munter zwischen Musik, Liebe, Politik, den Gefahren der Fernsehwerbung und der Gesellschaft von heute springt. Bei den KI-Bildern arbeitete er offenbar nicht mit den Bildern von John und Yoko, sondern zeigte Babys und Männer, um allgemein Aussagen Lennons zu illustrieren – vielleicht zur Abwechslung? Das wäre wohl nicht nötig. Soderbergh konnte auf die KI-Werkzeuge von Meta zurückgreifen, denn Meta wollte jemand Prominentes haben, der sie ausprobiert und Soderbergh, der in einem Interview meinte, dass KI inzwischen zu unserer Kultur gehört, nahm das Angebot an. Jedenfalls produzierte Meta den Film „John Lennon: The Last Interview“ und wird ihn wohl auch auf seinen Plattformen zeigen. Meta ist Sponsor der Filmfestspiele von Cannes.