Seine Filmtitel wurden geflügelte Worte, seine Filme und Bücher machten zum wichtigsten deutschen Medienplayer – am Mittwoch starb Alexander Kluge im Alter von 94 Jahren.

Das Volontariat am Set von Fritz Langs „Das indische Grabmal“ 1958 zu dem ihn sein Professor Theodor W. Adorno geschubst hatte, brachte den 1932 in Halberstadt geborene Alexander Kluge zum Film. Gleich sein erster Film „Brutalität in Stein“ (1961), eine Analyse der Nazi-Architektur (zusammen mit Peter Schamoni) brachte ihm den Hauptpreis der (Westdeutschen) Kurzfilmtage Oberhausen ein. Ein Jahr später moderierte er das „Oberhausener Manifest“, das die Abkehr von Heimatfilm und industriebetonten Werken und die Unabhängigkeit der Filmemacher und damit den Autorenfilm propagierte. Kluges erster langer Spielfilm „Abschied von gestern“ wurde dann so etwas wie der Schlüsselfilm des Neuen Deutschen Films: die Geschichte von Anita G., einer jungen jüdischen Frau, die aus der DDR in die BRD kommt, eine Odyssee mitmacht, sogar im Gefängnis. Der Film ist bruchstückhaft und elliptisch erzählt - wie fast alle Kluge-Filme. Er hatte früh die Form gefunden, seine Gedanken zum 20. Jahrhundert in eine neue Filmsprache zu bringen.

Viele seiner Filmtitel waren Bonmot und Programm zugleich. Mit dem gleichaltrigen Edgar Reitz zusammen schrieb und drehte er 1974 in Frankfurt „In Gefahr und größer Not ist der Mittelweg der Tod“, ein traumatisches Bild von der BRD zwischen Karneval, Fußball und Häuserbesetzung aus der Sicht einer diebischen Prostituierten und einer DDR-Spionin wider. Ab 1963 lehrte er als Professor an der Hochschule für Gestaltung Ulm – der ersten Filmhochschule Deutschlands, die er mitgründete – und leitete mit Reitz die Abteilung für Filmgestaltung. Im selben Jahr gründete er seine eigene Produktionsfirma Kairos-Film.

„Der Angriff der Gegenwart auf die übrige Zeit“

Der dritte wichtige Film ist „Der Angriff der Gegenwart auf die übrige Zeit“ (1985) – ein Episodenfilm, der dokumentarisches und inszeniertes Material verschiedener Art mischt, um Geschichten rund um die Realitäten der Menschen, Medien und Maschinen im Wandel der Zeit zu erzählen. Genau diese Form wählte Kluge, auch um dem Fernsehen eine bis heute einzigartige Denkschule zu schenken. „Der Ausgangspunkt ist nicht eine Idee, sondern ein Bild“, beschrieb er, seine Art Filme zu machen. Über den Zuschauer sagte er: „Er soll seine Sinne benutzen und sein Protestgefühl, überhaupt seine Gefühle“.

Mit der Gründung der Firma DCTP (Development Company for Television Program) 1987 schaffte er es, eine Plattform für unabhängige Programme im damals neuen deutschen Privatfernsehen (RTL, dann auch Sat 1 und Vox) zu schaffen: in Gespräche und Kurzfilmen behandelt er hunderte von Aspekten zur Situation der Gegenwart und der Vergangenheit. Letzteres war sein Lebensthema und -trauma, denn im April 1945 erlebte der Dreizehnjährige die Zerstörung seiner Heimatstadt durch den Luftangriff nur knapp, zehn Meter neben ihm schlug eine Bombe ein.

Er forderte den Zuschauer heraus

Den an seichte Unterhaltung gewohnte Zuschauer bot Kluge Kost, die nicht so einfach zu verdauen ist: Bilder, die schnell wechseln, Zitate aus Stummfilmen, Schrifttafeln, Fotos, Opernmusik, Comics, Schlagzeilen, Gemälde, Fotos, Found Footage, Sätze aus dem Off mit einer Stimme, die so charakteristisch ist wie die von Werner Herzog, ellenlange Interview mit Wissenschaftlern, ein Sammelsurium, weitaus komplexer als später bei Jean-Luc Godard.

Film und Privatfernsehen reichten dem Multitalent (er hatte Jura, Geschichte und Kirchenmusik studiert) und scharfen Denker und Rechtsanwalt (er promovierte in Jura) natürlich nicht. Ohne seine Mitwirkung als Jurist gäbe es vielleicht heute noch kein Filmförderungsgesetz, denn das ging aus dem von Kluge mitausgehandelten Rahmenabkommen Film-Fernsehen hervor.

Philosophische Bücher mit Materialmontagen

Trotz der vielen Filme und Sendungen, die er machte (57 Filme, hunderte Sendungen fürs Fernsehen), seit den 80ern verstand er sich in erster Linie als Autor. Das begann mit der Veröffentlichung seiner Drehbücher, vor allem aber mit „Geschichte und Eigensinn“ (1981, zusammen mit Oskar Negt), einem 1000-Seiten-Werk, eine philosophische Materialmontage, die das Verhältnis zwischen der offiziellen Geschichte untersucht und dem, was die Menschen daraus ableiten und tun.

Er schrieb 36 Bücher, zuletzt 2025 „Sand und Zeit - ein Bilderatlas“, bei dem er neue Zusammenhänge schafft, indem er Texte und Bilder versammelt, für die er zum Teil künstliche Intelligenz als virtuelle Kamera nutzt. Auch wenn er unzählige Preise bekam - sie können nicht annähend das würdigen, was das mit Abstand radikalste und größte Mediengenie Deutschlands schuf, wie man auf seiner Webseite sehen kann.