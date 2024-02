In die am 10. März anstehende 96. Oscar-Verleihung geht die britisch-polnisch-US-amerikanische Koproduktion „The Zone of Interest“ mit gleich fünf Nominierungen. Hoffen kann der Film etwa in der Königskategorie „Bester Film“. Und auch die deutsche Schauspielerin Sandra Hüller geht ins Rennen um die Oscars.

Daumen drücken ist angesagt. Im vorigen Mai galt der von Martin Amis’ Roman „The Zone of Interest“ („Interessensgebiet) angeregte Spielfilm in Cannes weithin als Favorit für den Hauptpreis, die Goldenen Palme. Dazu kam es nicht. Immerhin gab es auf dem wichtigsten Filmfestival der Welt fünf andere bedeutende Auszeichnungen. Dazu gesellten sich inzwischen etliche Ehrungen rund um den Globus. Das ist schon allein deshalb bemerkenswert, weil der Film wahrlich alles andere als leicht konsumierbar ist.

Christian Friedel süielt der Lagerkommandanten Rudolf Höß. Foto: leonine

Am Anfang darf das Publikum erst einmal rätseln: die Leinwand ist schwarz, ein sphärisch angehauchter Klangteppich wird ausgebreitet, dazu ist ein leises Vogelgezwitscher zu hören. Damit wird Wesentliches signalisiert: Dies ist ein Film, bei dem genaues, aufmerksames Zuhören äußerst wichtig ist. Der Blick ins Schwarze ist, so wird einem später klar, ein Symbol für die anstehende Reise in die Welt des Rudolf Höß (Christian Friedel). Von 1940 bis 1944 ist er der Kommandant des Konzentrationslagers Auschwitz. Seine Frau Hedwig (Sandra Hüller) und die Kinder leben mit ihm in einem schmucken Haus samt gepflegtem Garten, gelegen nur wenige Meter entfernt vor jener mit Stacheldraht bewehrten Betonmauer, die das Grauen der Mordfabrik umgibt. Zu erleben ist durchschnittlicher Familienalltag. Die Gespräche des Ehepaars drehen sich beispielsweise um Essen, Mode, die Kinder.

Szene aus »Zone of Interest«. Foto: leonine

Die Bilder, in denen sich der Familienalltag abspielt, sind alles andere als durchschnittlich. Der Pole Łukasz Żal hat die Kamera geführt. Er ist bekannt dank Kino-Welterfolgen wie „Ida“ und „Cold War – Der Breitengrad der Liebe“. Wie dort, so beweist er auch hier sein Gespür dafür, gleichsam in die Seelen der Protagonisten einzutauchen. Das erreicht er diesmal dadurch, dass er beim Dreh an den Originalschauplätzen überwiegend mit Digitalkameras gearbeitet hat. Deren Bilder strahlen oft einen gestochen scharfen und damit fast schmerzhaft anmutenden Realismus aus. Oft meint man, Dokumentaraufnahmen zu sehen, aufgenommen zur Zeit des Geschehens von einer heimlich angebrachten Überwachungskamera. Und tatsächlich hat das Schauspielensemble überwiegend vor sichtbaren und auch vor nicht sichtbaren Kameras agiert, die aus der Ferne gesteuert wurden, nicht, wie es die Regel ist, von Kameraleuten unmittelbar vor ihren Augen, an ihrer Seite. Damit konnte eine besondere Atmosphäre entstehen, haben die Akteure doch das Spielfeld für sich allein gehabt. Arrangiert wirken in diesem Film allein einige Momentaufnahmen von heute, Beobachtungen im derzeitigen Auschwitz, in denen etwa die Arbeit von Reinigungskräften zu sehen ist.

So klug, wie die Bildgestaltung, ist auch die des Sounds. Es ist keine Überraschung, dass eine der fünf Oscar-Nominierungen der Arbeit am Ton durch Johnnie Burn und Tarn Willers gilt. Als Kino-Besucher hört man den Schrecken des Lagers durchgehend zusammen mit dem Ehepaar Höß und den Menschen um sie herum: das Brüllen von Befehlen, Hundegebell, Schreie. Mit dem Fortschreiten der Handlung aber muss man sich im Kino regelrecht zwingen, es nicht wie die Protagonisten zu halten und den Ton einfach auszublenden. In diesem Film bekommt die Banalität des Bösen wohl erstmals in der Geschichte des Kinos sowas wie eine Stimme, eine Musik, einen Sound. Wenn Hedwig schließlich der Verlust ihres liebgewordenen Anwesens droht, weil Rudolf versetzt werden soll, ist klar, dass sie an einem anderen Ort nicht allein den Garten und den Pool vermissen würde. Ihr würde auch die „Musik“ ihres Alltags fehlen, die in ihrer Beständigkeit geradezu einlullend wirkenden Hintergrundgeräusche.

Szene aus »Zone of Interest«. Foto: leonine

Regisseur Jonathan Glazer („Under the Skin“) hat alles andere vor, als das Publikum einzulullen. Er will aufrütteln. Das gelingt ihm nachhaltig. Denn mit tatsächlich schockierender Härte macht er klar, wie dicht Schönes und Schreckliches, Wahnsinn und so genannte Normalität, Leben und Tod, Menschenliebe und Menschenverachtung miteinander verwoben sind. Das ist überaus schockierend, weil man als Zuschauer immer wieder dazu gebracht wird, sich von Hedwigs Hausfraulichkeit anstecken zu lassen, lieber mit ihr über Blumen und Kleider nachzudenken als über den Horror der massenweisen Schändung und Ermordung von Menschen, die einer anderen Ethnie als man selbst angehören, einer fremden Religion, die politisch anders denken.

Andres als so viele andere Kinofilme, setzt dieser jedoch nicht auf vordergründige Aufklärung und auch nicht auf emotionale Beteiligung. Nicht einen noch so kurzen Augenblick biedert sich „The Zone of Interest“ einem vermeintlichen Massengeschmack an. Seine ungeheure Wirkung, die einen tagelang verfolgt, bezieht der Film vor allem daraus, dass ohne Wenn und Aber gezeigt wird, wie rasch Mord und Totschlag als unbedeutende Nebensache hingenommen werden können. Man will es nicht wahrhaben, aber man muss einsehen, dass es wahr ist: wir alle sind Menschen wie Hedwig.