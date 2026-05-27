Mit „Die anonymen Romantiker“ schuf Jean-Pierre Améris 2010 eine berührende romantische Komödie. „Ticket ins Leben“ könnte noch stärker beim Publikum punkten.

„Ticket ins Leben“ beginnt dabei alles andere als unterhaltsam: Der hochbetagte Chansonnier Antoine Toussaint (Gérard Darmon) bricht bei einem Auftritt in der berühmten Pariser Music Hall Olympia zusammen. Ein Schlaganfall. Knapp ein Jahr später ist er zwar wieder halbwegs auf den Beinen. Doch er ist ein gebrochener Mann. Statt Charme zu versprühen, strahlt er nichts als schlechte Laune aus. Diese verstärkt sich, als die etwa 60-jährige Victoire (Valérie Lemercier) im Zug nach Genf ihm gegenüber Platz nimmt. Er versucht energisch, all ihre Gesprächsversuche abzublocken. Aber man ahnt es sofort: Die zwei werden einander näherkommen.

Zunächst sieht es also so aus, als entwickele sich wieder mal eine Geschichte, die auf der Redensart basiert, dass sich Gegensätze anziehen. Kennenlernen, Streitereien, Liebe. Doch so simpel verläuft die Filmerzählung erfreulicherweise nicht. Es wird erst einmal hochdramatisch. Antoine ist nämlich in die Schweiz gefahren, weil er Angst vor dem Dahinsiechen hat. Er möchte seinem Leben selbstständig ein Ende setzen, solange er dazu noch in der Lage ist. Alles ist vorbereitet. Er will sich auf keinen Fall von der überdrehten Quasselstrippe Victoire von seinem Plan abbringen lassen. Doch die Energie der aufdringlichen Fremden, die sich als leidenschaftlicher Fan des Stars entpuppt, löst eine Kette von oft verblüffenden Ereignissen aus. Das Ende der Geschichte wird von Szene zu Szene unvorhersehbarer.

Es darf auch laut gelacht werden

Das Vergnügen an dem Film erwächst vor allem aus dem Spiel des Hauptdarsteller-Duos. Beide lassen noch die unglaublichsten Momente glaubhaft erscheinen. Die von ihnen mit Verve verkörperten Charakteren erhalten im Lauf des Geschehens mehr und mehr Facetten. Dabei darf oft geschmunzelt werden, gelegentlich sogar schallend gelacht. Die Komik erwächst durchweg aus Tragischem. Nicht nur ist da der Todeswunsch des Sängers. Gewichtig ist auch Victoires Ausgeschlossensein aus ihrer Familie, die Einsamkeit einer Frau, die viele Fehler gemacht hat, im Grund aber immer, um anderen Gutes zu tun.

Valérie Lemercier („Nick“, „Der kleine Nick macht Ferien“) gelingt es mit spürbarer Herzenswärme, eine beständig zwischen Ängsten und Träumen, Verzweiflung und Mut, Starrsinn und Liebenswürdigkeit hin und her gerissene Persönlichkeit zu gestalten. Neben ihr brilliert Gérard Darmon („Diva“, „Betty Blue – 37,2 Grad am Morgen“) anfangs als ewig grummelnder alter Mann, der ins Selbstmitleid zu versinken droht. Doch er schafft es, eine unsympathische Figur in einen überaus liebenswerten Zeitgenossen zu verwandeln. Das geschieht sehr langsam und behutsam und zeigt sich vor allem in seinen mit Fortschreiten der Handlung zunehmend entspannt anmutenden Gesichtszügen. Die Chemie zwischen beiden stimmt, in ihrem Zusammenspiel flirrt und knistert es aufs Schönste.

Leichtfüßiger durch den Alltag

Regisseur Jean-Pierre Améris und seine Drehbuchmitautorin Marion Michau verstehen sich zudem auf pointierte Sprachspiele und knallige Situationskomik, die sie fast immer mit einer melancholischen und manchmal gar philosophischen Ebene anreichern. Da wirkt aller Spaß nie flach und enthält gelegentlich sogar deutliche Kritik, etwa an der in den bürgerlichen Gesellschaften immer größer werdende Kluft zwischen arm und reich. Sogar überaus groteskeste Szenen haben Gewicht. Beispielsweise wird selbst eine öffentliche Toilette zu einem Ort, an dem sich außerordentlicher Gedankenreichtum entfalten kann. Man darf also staunen – und einigen Schwung mitnehmen, der einen etwas leichtfüßiger durch den nicht immer wirklich leichten Alltag gehen lässt.