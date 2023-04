Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Kinofilm der Woche: Das gab es noch nie. In Joel Coens erster Solo-Regiearbeit „The Tragedy Of Macbeth“ sind die Hauptdarsteller deutlich über 60 Jahre alt. Sie agieren in einer zeitlosen Welt von ungewöhnlicher Architektur. Doch das ist längst nicht alles, was in der Neuverfilmung des Shakespeare-Stoffes anders ist als üblich.

Am Anfang steht natürlich die Frau, die Superfrau: Die US-Schauspielerin und Produzentin Frances McDormand, die schon dafür sorgte, dass „Nomadland“ (2020) zum Film des