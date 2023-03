Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Aretha Franklin gehört laut dem „Rolling Stone“ unangefochten Platz eins der 100 besten Stimmen der Popgeschichte. Sie ist die „Queen of Soul“. Bisher war es unvorstellbar, dass jemand ihr in einem Spielfilm auch nur nahe kommen kann. Doch Hollywood-Star Jennifer Hudson gelingt das in „Respect“ als Sängerin makellos.

Noch vor ihrem Krebstod vor drei Jahren hat sich die damals 76-jährige Aretha Franklin gewünscht, dass sie, wenn überhaupt, in einem Kino-Film von Jennifer Hudson porträtiert