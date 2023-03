Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Als er im Januar den Golden Globe für die beste Regie und für den besten Film in der Kategorie Drama bekam, sagte Steven Spielberg: „Vor dieser Geschichte bin ich geflohen, seit ich 17 war“. Gut, dass er das Projekt nun realisiert hat. „Die Fabelmans“ ist einer der schönsten Spielfilme des passionierten Geschichtenerzählers geworden. Mit sieben Nominierungen ist er jetzt auf Oscar-Kurs.

Steven Spielberg erinnert sich: an die Kindheit und Jugend, an erste Erfahrungen als Kinobesucher und frühe Versuche als Filmregisseur, an seine Familie, die erste Liebe. Und