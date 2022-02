Nett und harmlos ist die Klimakatastrophe gegen die Panik, die Roland Emmerich nun heraufbeschwört: Die Menschen haben nur noch drei Wochen Zeit. Dann stürzt der Mond auf die Erde – und nichts bleibt mehr. „Moonfall“ lebt von tollen Bildern, einer starken Frau und etwas, was man so nicht von Roland Emmerich kennt.

Wenn Hollywoods deutscher Master of Disaster, der Schwabe Roland Emmerich (66), zuschlägt, geht es bombastisch zu – das sollte man genießen. Denn es ist das Beste an diesem Film. Explosionen brechen aus, Brände wüten wild, ganze Städte stürzen ein, Krater entstehen. Besonders hart trifft es wieder einmal New York, wo diesmal das Empire State Building flachgelegt wird, der Hudson River zum Meer wird und überall Meteoriten herabregnen.

Trotzdem schaffen es drei wackere Aufrechte, mit einer triebwerkslahmen Rakete nicht nur bis zum Mond zu fliegen, sondern auch in ihn hinein. Dort entdecken sie sein überraschendes Innenleben – und versuchen, seine Umlaufbahn wieder gerade zu biegen.

Ab ins Pirmasenser Ball-Museum

Wie heißt es so schön in dem Song „Bad Moon Rising“ von 1969 von Creedence Clearwater Revival, den Emmerich lautstark ertönen lässt: „I know the end is coming soon“ (ich weiß, dass das Ende bald da ist). Im Prinzip ist der zweistündige Film, der so genüsslich zwischen Zerstörungsorgien, Science-Fiction-Fantasien und zerrissenen Familien pendelt, ein einziger gigantischer Videoclip! Und zwar ein so absurder und sinnfremder, dass er eigentlich im Pirmasenser Hugo-Ball-Dada-Museum laufen müsste!

Es fängt mit den wichtigsten Figuren an. Der pummelige, etwa 30-jährige Weltall-Fan K.C. Houseman (John Bradley aus „Game of Thrones“), der sich einen Doktortitel andichtet, keine Freunde hat, sondern nur die demenzkranke Mama im Heim und eine Katze, will der Nasa seine Verschwörungstheorie andienen. Demnach ist der Mond künstlich, ein Konstrukt, eine Megastruktur, wie er es nennt.

Aus der Bahn geraten

K.C. entdeckt als Erster, dass der Mond seine Umlaufbahn verlassen hat, und setzt – natürlich vergeblich – alle Hebel in Bewegung, das der Nasa mitzuteilen. Irgendwann glaubt ihm jedoch die Nasa-Vizechefin und Ex-Astronautin Jo Fowler (Halle Berry). Innerhalb von Sekunden steigt sie zur Direktorin auf, als ihr Chef vor der drohenden Katastrophe kapituliert.

Mit K.C. und ihrem Ex-Kollegen und Ex-Freund Brian Harper (Patrick Wilson) macht sich Jo auf zum Mond, um dem nachzugehen, was K.C. und Harper sagen. Astronaut Harper wurde unehrenhaft aus der Nasa entlassen, weil er vor zehn Jahren im All eine unerklärliche schwarmartige Masse sah, die viel Unheil anrichtete und wieder verschwand, – und er dieses Wissen nicht für sich behielt.

Bombensichere Lösung

Dass sich die Powerfrau ausgerechnet an diese zwei Loser hängt, ist da doch mehr als überraschend. „Wir haben es mit einer intelligenten Entität zu tun“, sagt sie zu K.C. und Brian. Das Trio schafft es tatsächlich bis zum Mond, findet ein großes schwarzes Loch, viele Eisengerüste und Schlupflöcher. Die drei müssen sich beeilen, denn das Militär will Atombomben ins All schicken, um den Mond zu sprengen. Da ist es doch besser, ihn mit einer bislang unter Verschluss gehaltenen geheimen Nasa-Wunderwaffe, die sie an Bord haben, wieder in seine Bahn zu schubsen.

Dass Roland Emmerich schon immer einen Hang zur Ironie hatte, ist bekannt, doch so schön wie hier hat er noch nie gesponnen. Wahrscheinlich ist sein Film nur ein vorausschauender Kommentar (so ein Film entsteht ja nicht von heute auf morgen) zur Lage in Deutschland: Das Weltraumtrio ist die Ampel, die Bedrohung das Virus und alles andere sind die wirren Worte und Entscheidungen der Corona-Bekämpfungsstrategen.

Kaputte Familien, kaputte Helden

Das könnte die vielen hölzernen Dialoge erklären und die Sorge, die sich das Trio um Familienangehörige macht: K.C. um seine alte Mama, Jo, die alleinerziehende Mutter, um ihren Jungen, der von seiner Frau verlassene Trunkenbold Harper um seinen erwachsenen Sohn. Die kaputten Familien passen zu diesen kaputten Typen, die die Welt retten wollen. Immerhin das sorgt für mindestens so viel Spaß wie bei den Helden der Marvel-Comic-Verfilmungen, die auch immer wieder in die Luft gehen.

Dass Emmerich weniger Geld zur Verfügung hatte als bei seinem Klimakatastrophenfilm „The Day After Tomorrow“ (2004), ist klar erkennbar. Vor allem sieht man nicht wie in seinen früheren Katastrophenhits „Independence Day“, „Godzilla“ und „2012“ die Menschenmassen, die vor der Katastrophe davonzurennen versuchen.

Aus Mann wird Frau

Das ist ein Problem, denn so drücken die tollen Effekte viel weniger aufs Gemüt der Zuschauer. Vielleicht hat Emmerich, der mit seinem langjährigen Kumpel und Komponisten Harald Kloser das Buch schrieb, deshalb aus der ursprünglich als männliche Figur angelegten Jo eine Frau gemacht. Oder er hat eingesehen, dass ohne Heldin nichts mehr im Blockbuster-Kino geht. Da ist es schon blöd, dass John Bradley als Witzfigur allen die Schau stiehlt. Unterhaltsam ist „Moonfall“ trotz allem – und manchmal herrlich altmodisch mit seinen Monumentaleffekten in Großaufnahme, die allen zeigen, warum man eine riesengroße Kinoleinwand heute immer noch braucht.