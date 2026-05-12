Miss Marple, Hercule Poirot, James Bond & Co. haben tierische Konkurrenz bekommen. Wer sie erlebt, wird wohl niemanden mehr als „dummes Schaf“ verunglimpfen.

George (Hugh Jackman) ist nicht gerade beliebt in seinem Heimatort, dem irischen Dorf Glennkill. Viele Leute jedenfalls meiden den Schäfer und er sie. Seine Schützlinge aber lieben ihn. Und das nicht nur, weil er Vegetarier ist. Der Einzelgänger schenkt den Schafen auch allerlei Freude. Etwa, wenn er ihnen voller Inbrunst spannende Krimis vorliest. Wobei er nicht weiß, dass ihn die blökenden Vierbeiner tatsächlich verstehen und einen enormen Spaß daran haben, sich als Detektive zu versuchen.

Schluss mit lustig ist, als George tot auf der Wiese liegt, offenbar ermordet. Nun steht Stress an. Denn Polizist Tim (Nicholas Braun) macht alles andere als einen cleveren Eindruck. Die Grasfresser müssen nun wirklich zu Ermittlern werden. Dabei stellen sich Lilly (in der deutschen Fassung gesprochen von Anke Engelke), Mopple (Bastian Pastewka) und die anderen erstaunlich clever an. Das größte Problem haben sie damit, sich den begriffsstutzigen Zweibeinern verständlich zu machen, um der Gerechtigkeit zum Sieg zu verhelfen.

Vorlage ist Leonie Swanns Bestseller

Vorlage dieses überaus unterhaltsamen Spielfilms ist der von der deutschen Autorin Leonie Swann verfasste Bestseller „Glennkill“. Kenner dürfen sich freuen. Denn einige Veränderungen der Handlung dürften auch bei ihnen dafür sorgen, dass keine Langeweile aufkommt. Wichtiger als der Thrill ist sowieso die gekonnte Mischung von Witz und philosophisch angehauchten Weltbetrachtungen. Aus Sicht der Hauptakteure wirft das Mit- und Gegeneinander der Menschen nämlich jede Menge Fragen auf. Nur ein Beispiel: Wer oder was ist Gott? Da wird es dann für kurze Momente tatsächlich nachdenklich. Doch es überwiegen amüsante Momente beim Rätselraten darum, wer den armen George wohl unsanft vom Diesseits ins Jenseits befördert hat.

Regisseur Kyle Balda („Minions“) und Drehbuchautor Craig Mazin („The Huntsman & The Ice Queen“) setzen lustvoll auf Situationskomik und pointierte Dialoge. Brutal wird es dabei nicht. Weshalb der Film denn auch in Deutschland eine Altersfreigabe ab 6 Jahren erhalten hat und sich wirklich hervorragend für ein Familienbesuch im Kino eignet. Erwachsene werden ihre helle Freude an den Auftritten von Schauspielprominenz wie Hugh Jackman („Song Sung Blue“), Emma Thompson („Meine Stunden mit Leo“) und Nicholas Brown („Red State“) haben, jüngere Zuschauerinnen und Zuschauer an dem charmant zwischen Märchen, Romanze und Krimi chargierenden Erzählton und alle zusammen an dem effektvollen Mix aus Real- und Trickfilm. Das Zusammenspiel der animierten Tiere und der menschlichen Akteure wurde perfekt in Szene gesetzt. Man vergisst schnell, dass die ermittelnden Wollknäuel ihre Lebendigkeit vor allem dem Geschick von Trickspezialisten und deren Computern verdanken.

Wo sich Mörder in die Wolle kriegen

Krimi-Experten dürften die Lösung des mörderischen Rätsels recht schnell zumindest erahnen. Das stört aber nicht. Denn das Vergnügen erwächst vor allem daraus, wie bürgerliche Verhaltensweisen aus einer unüblichen Perspektive beleuchtet und damit manche (scheinbaren) Gewissheiten des Alltags infrage gestellt werden. Und es ist ähnlich wie bei „Paddington“, dem so cleveren wie putzigen Bären in der weltweit erfolgreichen Filmreihe um dessen Abenteuer: Man verliebt sich in die skurrilen Stars des Films und erwischt sich dabei, dass man wenigstens gelegentlich mal ganz gern fern des gewohnten Alltags in ihrer Mitte leben würde.