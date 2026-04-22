Kapriziöse Charaktere sind ihre Spezialität. Die Französin Isabelle Huppert gehört seit 50 Jahren zu den Großen des Kinos. Hier würzt sie ihr Spiel mit komödiantischem Elan.

Angeregt wurde der Spielfilm von der weithin als Skandal gehandelten Beziehung Liliane Bettencourts zu dem wesentlich jüngeren François-Marie Banier. Als Madame, Hauptanteilseignerin des Kosmetikkonzerns L’Oreal, 2017 kurz vor ihrem 95. Geburtstag starb, galt sie als die reichste Frau der Welt. Der Schriftsteller, Fotograf und Gelegenheitsschauspieler Banier, Jahrgang 1947, soll zwischen 2001 und 2007 Kunstwerke, Immobilien, und Geldzuwendungen in Höhe von etwa einer Milliarde Euro von ihr bekommen haben.

Ihre Großzügigkeit wurde ihm zum Verhängnis: Nachdem Liliane Bettencourt 2011 auf Betreiben von Familienmitgliedern mit der ärztlichen Begründung „Gedächtnis- und Bewusstseinsstörungen“ unter Vormundschaft eines Enkels gestellt worden war, wurde ihm wegen „Ausnutzung von Schwäche“ der Prozess gemacht. Er wurde zu einer Haft- und Geldstrafe verurteilt. Der Fall wurde weltweit ausgeschlachtet. Dabei war eine Menge Heuchelei im Spiel. Immer wieder kam der Eindruck auf, es wäre unerhört, wenn eine Frau einen wesentlich jüngeren Mann aushält. Wobei in diesem Fall klar war, dass es nicht um sexuelle Lust ging. Banier hat nie ein Hehl daraus gemacht, dass er sich körperlich von Männern angezogen fühlt. Doch er hat offenbar auf andere Art das Leben der alten Dame bereichert. Es ist doch völlig egal, wie sie ihr Geld ausgab, möchte man als Außenstehender sagen. Die Familie von Madame sah das offenbar anders.

Isabelle Huppert als Marianne Farrère und Laurent Lafitte als Pierre-Alain Fantin in einer Szene aus dem Film »Die reichste Frau der Welt«. Foto: Manuel Moutier/Neue Visionen Fil

Der Film spielt deutlich auf den wahren Fall an, hütet sich jedoch davor, konkrete Bezüge herzustellen. Andernfalls hätte es vermutlich juristische Schwierigkeiten gegeben. Erzählt wird also die fiktive Story einer schwerreichen Frau namens Marianne Farrère. Sie ist nicht nur unsagbar vermögend, sie punktet auch mit Intelligenz, Witz und Attraktivität. Ihre Lebenslust speist sich vor allem aus der Macht, die ihr das Geld verleiht. Marianne lässt gern die Puppen tanzen. Sie lernt Pierre-Alain Fantin (Laurent Lafitte) als Fotograf kennen. Er macht zauberhafte Fotos von ihr. Nicht nur das. Die zwei freunden sich an. Mehr und mehr wirkt es so, als tanze sie nach seiner Pfeife. Von außen hat es jedenfalls den Anschein, dass er ihr mit Charme und Cleverness Unsummen aus den luxuriösen Designer-Täschchen zieht. Nicht nur Mariannes Tochter Frédérique (Marina Foïs) sieht das mit Argwohn. Sie startet einen Feldzug gegen den Freund ihrer Mutter. Dabei hat sie selbstverständlich nichts anderes im Sinn, als die ach so geliebte Mama vor Bösem zu bewahren.

Der in Deutschland weitgehend unbekannte französische Regisseur Thierry Klifa setzt in seinem sechsten abendfüllenden Kino-Spielfilm nicht vordergründig darauf, die Welt der Reichen zu kritisieren, indem er die Sinnleere ihres Daseins entlarvt. Das haben jüngst bereits Welterfolge wie „The Parasite“ und „Triangle Of Sadness“ genüsslich getan. Klifa illustriert genüsslich die allbekannte Regel, dass Geld allein nicht glücklich macht. Doch er zeigt auch: Ein großes Vermögen kann äußerst hilfreich sein, um dem Glück auf die Sprünge zu helfen.

„Wenn verheiratete Frauen keinen Liebhaber haben, wer dann?“

Moralische Kategorien spielen dabei keine Rolle. Darum schert sich keine der Filmfiguren. So gibt es in diesem Spielfilm denn auch nicht eine einzige sympathische, integre Persönlichkeit. Pierre-Alain Fantin wird fast von Anfang an als Windhund gezeigt, der es auf das Geld und sonst nichts abgesehen hat. Was ihr klar ist, sie aber nicht weiter stört. Sie zahlt gern. Der Thrill, den sie dabei empfindet, ist für sie aufregender als jedes andere denkbare Spielzeug. Und Pierre-Alain ist ein Spielzeug für sie, recht ähnlich den Hofnarren, die sich Herrschende in früheren Zeiten hielten. Zudem gibt ihr die Beziehung zu dem Filou schlicht das Gefühl, lebendig zu sein. Tiefe erreicht das Sittenbild durch einige Sequenzen, in denen die Beteiligten wie in einer Interviewsituation direkt in die Kamera über Ereignisse, Personen und die eigene Handlungsmotive sprechen.

Vergnügen bereitet dem Zuschauer in der nur leicht überzogenen Milieustudie vor allem Isabelle Huppert („Elle“, „Mein fabelhaftes Verbrechen“). Voller Lust an satirischer Übertreibung verkörpert sie eine Frau, die sich alles leisten kann, was sie will. Das zeigt sie schlagfertig in Wort und Tat. Dank ihres schauspielerischen Könnens mag man diese Lady einfach, obwohl man ihr zutraut, über Leichen zu gehen. Huppert macht sich nie lustig über die Figur. Der Ernst ihrer Interpretation, in der letzten Aufnahme spiegelt sich gar Tragik im kühlen Antlitz des Stars, lässt den Witz so mancher Szene, etwa im Clinch von Mutter und Tochter, besonders kraftvoll leuchten. Da wird einem die Welt nicht neu erklärt. Aber der Spaß ist enorm. Und man nimmt sogar ein paar „Weisheiten“ mit nach Hause, ausgelöst durch witzige Bonmots wie dieses: „Wenn verheiratete Frauen keinen Liebhaber haben, wer dann?“