Mit etwa 200 Millionen verkauften Platten gehört Charles Aznavour (1924 – 2018) zu den berühmtesten Sängern des 20. Jahrhunderts. Erfolgreich war er auch als Schauspieler, Liedtexter, Komponist und Autor. Der Film „Aznavour by Charles“ zeigt den Menschen hinter der Fassade. Kinostart ist am 17. Juni – in der Region läuft die Doku zunächst beim „Filmfrühling“ in Limburgerhof.

Man wundert sich zunächst: Der bisher lediglich durch gerade mal zwei von ihm inszenierten kürzere Filmen, einigen Musik-Clips sowie als Show- und Theater-Produzent