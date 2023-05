Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Javier Bardem hat sich in zahlreichen Filmen mit feinen Charakterstudien die Gunst des Publikums und der Branche erobert. 2008 gewann er einen Oscar für die Interpretation eines Killers in „No Country For Old Men“. In „Der perfekte Chef“ begeistert der spanische Weltstar nun als brillanter Komödiant.

Es fängt ganz harmlos an. Julio Blanco (Javier Bardem) ist offenbar ein guter Patron. Das Oberhaupt eines alteingesessenen Familienunternehmens für Industriewaagen wirkt kompetent