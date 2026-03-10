Nach „Der Brutalist“ (2024) bringt das Filmemacher-Duo Mona Fastvold und Brady Corbet in erstaunlich kurzer Zeit erneut einen höchst ungewöhnlichen Spielfilm in die Kinos.

Wenn Kino religiös wird, trumpft gern ungehemmter Kitsch auf. Erinnert sei nur an das Bibel-Epos „Die zehn Gebote“ aus den 1950er-Jahren. Gelegentlich wird auch ein kritischer Blick auf Glaubensrichtungen geworfen, etwa 2012 in „The Master“. „Das Testament von Ann Lee“ bietet weder das eine noch das andere. In einer verblüffenden Melange aus Musical und Melodram beleuchtet der britische Spielfilm das Leben von Ann Lee (1736 – 1784), Gründerin jener religiösen Gemeinschaft, die unter dem Namen Shaker bekannt ist.

Die Handlung setzt Mitte des 18. Jahrhunderts ein, vor der Industrialisierung. Ann Lee (als Erwachsene verkörpert von Amanda Seyfried) hat in Manchester keine unbeschwerte Kindheit und Jugend. Sie muss schon früh unter unmenschlichen Bedingungen in einer Baumwollspinnerei arbeiten. Nicht nur das prägt sie nachhaltig. Aufgrund verschiedener Erfahrungen und Beobachtungen empfindet sie Sexualität als zutiefst verstörend. Allen vier Kindern, die sie gebiert, ist kein Leben vergönnt. Mehr und mehr steigert sich Ann in eine strikte Religiosität. Ihre Vision ist es, dass Männer und Frauen fern jeglicher fleischlicher Begierden gleichberechtigt miteinander leben. Harte Arbeit und der Zölibat gelten dabei als Schlüssel zum Erfolg.

Amanda Seyfried hatte »The Testament of Ann Lee« bei der diesjährigen Berlinale vorgestellt. Foto: Elisa Schu/dpa

Sie schart Gleichgesinnte um sich. In der Heimat vielfach angefeindet, hofft der Trupp, in Amerika eine sichere Heimstatt zu finden. Doch auch dort schlägt Ann und ihren Getreuen vielfach Ablehnung entgegen. Es kommt sogar zum Vorwurf der Hexerei und des Landesverrats.

Mona Fastvold und Brady Corbet, sie als Autorin und Regisseurin, er als Mitautor, haben einen ungewöhnlichen Zugang zu der Geschichte gewählt: die Lieder der Shaker. Diese Songs sind einfach gehalten, leicht mitzusingen und verführen zu zuckenden, wiegenden, nicht selten ekstatisch anmutenden Tanzbewegungen. Sie bringen der Glaubensgemeinschaft ihren zunächst abwertend gemeinten, umgangssprachlichen Namen ein: „Shaking Quakers“ („Zitternde Quäker“), kurz „Shaker“.

Die Gesänge und Tänze nehmen im Film großen Raum ein. Sie charakterisieren Ann als lebenshungrige, wissbegierige Frau und strukturieren den Rhythmus der Erzählung. Die Bilder werden oft von Kerzenlicht beleuchtet und strahlen eine ganz eigene Schönheit aus. Vielfach muten die Bilderfluten und der Soundtrack geradezu orgiastisch an.

Bewegung existiert nicht mehr

Bei so vielen Eindrücken geht der Inhalt nicht unter: Ann Lees Leitlinien wie die Ablehnung von Gewalt. Die Musical-Einlagen verwässern die Wirkung der Geschichte nicht, sondern verstärken sie. Denn Musik und Tanz sorgen dafür, dass das Publikum gemeinsam mit der Protagonistin mindestens eine sinnliche, wenn nicht gar spirituelle Erfahrung macht. Man kann dadurch leicht nachvollziehen, wie es Ann Lee gelingen konnte, trotz vieler Widerstände eine doch recht große Menschenmenge um sich zu scharen.

Die Bewegung existiert heute in dieser Form nicht mehr. Historikern zufolge gab es zur Hochzeit der Shaker-Bewegung etwa 6000 Anhänger. Gegenwärtig soll die in den USA offiziell „United Society of Believers in Christ’s Second Appearing“ genannte freikirchliche Gruppierung lediglich noch zwei Mitglieder haben.

»The Testament of Ann Lee« erzählt von der Entstehung der Shaker-Bewegung. Foto: Searchlight Pictures

Die stärksten Filmmomente sind jene, in denen deutlich wird, dass ein starker Glaube stets auch Gefahr läuft, ins Fanatische abzugleiten. Ann Lee wird also auch kritisch betrachtet. Doch sie wird nie bloßgestellt. Die durch ihre Auftritte in den „Mamma Mia!“-Hits und dem Musical „Les Misérables“ erfahrene Amanda Seyfried begeistert in der Titelrolle mit einer überaus komplexen Charakterstudie. Zwischen Verzückung und Verzweiflung, Anpassung und Aufbegehren zeigt sie Ann als unentwegt Suchende. Die Intensität ihrer Interpretation dürfte vielen Zuschauern den Zugang zu der Filmerzählung überhaupt erst ermöglichen.

Dank der Schauspielerin meint man, Anns Erfahrungen teilen zu können. Das ist faszinierend und auch verwirrend. Denn der Strenge dieser Frau werden sich viele wohl kaum rückhaltlos anschließen wollen. Wozu der Film auch nicht aufruft. Er macht vielmehr ein höchst originelles Angebot, über den Wert religiös motivierter Lebenshaltungen nachzudenken.