Zur Gala-Aufführung von „Bob Marley: One Love“ im Januar kamen Englands Prinz Harry und Gattin, Herzogin Meghan, in Jamaikas Hauptstadt Kingston. Ein Zeichen dafür wie prominent die 1981 gestorbenen Reggae-Ikone Bob Marley noch ist.

Vor allem gründet sich die Popularität Bob Marleys (1945-1981) sicherlich darauf, dass er die Musik seiner Heimat Jamaika, den Reggae, in die Welt hinausgetragen hat. Mit ihr rückte der karibische Inselstaat ins Bewusstsein von Millionen. Marleys schlichte Botschaft von der Kraft von Love and Peace, Liebe und Frieden, überzeugte und überzeugt rund um den Globus. In Jamaika selbst wird der Musiker darum auch als Symbolfigur eines nationalen Selbstbewusstseins und eines friedlichen Kampfes für Selbstbestimmung verehrt. Viel Stoff für einen Spielfilm über den Künstler. Und eine Herausforderung.

Denn es erscheint fast unmöglich, alle lichten und auch dunkleren Facetten Bob Marleys einzufangen. Regisseur und Drehbuchmitautor Reinaldo Marcus Green („King Richard“) hat sich denn auch auf wenige Aspekte und Stationen konzentriert. Vor allem feiert er den erfolgreichsten Reggae-Musiker aller Zeiten als energiegeladenen Künstler, der sich mit seinem Können bewusst in die Politik einmischt. Und, natürlich: Nicht zufällig spielt der Film-Titel auf einen berühmten Song von Bob Marley an, „One Love“. Reggae-Fans kommen dank vieler großartig inszenierter Musikmomente voll auf ihre Kosten.

Eine glückliche Ehe? Lashana Lynch als Rita Marley und Kingsley Ben-Adir als Bob Marley in »Bob Marley: One Love«. Foto: Chiabella James/Paramount Pictures Germany

Die Handlung konzentriert sich auf die 1970er-Jahre. Schockiert beobachtet Bob Marley (Kingsley Ben-Adir) die chaotischen, von Gewalt geprägten bürgerkriegsähnlichen Zustände in seiner Heimat. Er will sich einmischen. Mit einem Open-Air-Konzert möchte er die unterschiedlichen politischen Lager dazu bringen, miteinander zu reden, einander zuzuhören, gemeinsam für ein demokratisches Jamaika zu arbeiten.

Wenige Tage vor dem geplanten Ereignis dringen Bewaffnete in das Haus ein, in dem er mit seiner Frau Rita (Lashana Lynch) und den Kindern lebt. Sie feuern um sich. Menschen werden schwer verletzt. Doch Bob Marley lässt sich nicht beirren: Er hält an seinem Plan fest. Aus Sicherheitsgründen geht er allerdings nach London. Dort entsteht mit „Exodus“ sein wohl bestes Album. Doch er zieht sich nicht auf die Position des Künstlers im Elfenbeinturm zurück …

Kingsley Ben-Adir kommt dem Vorbild sehr nahe

Verehrer von Bob Marley dürfte überraschen, wie nah der durch die US-amerikanische TV-Serie „Secret Invasion“ bekannt gewordene britische Schauspieler Kingsley Ben-Adir ihm allein äußerlich kommt. Der Schauspieler überzeugt auch gesanglich. Zwar sind meist Originalaufnahmen zu hören, doch einige Nummern soll er Ben-Adir interpretiert haben. Wohl niemand im Publikum dürfte in der Lage sein, Unterschiede zu hören.

Entscheidender ist, dass Kingsley Ben-Adir glaubwürdig und mitreißend das Porträt eines Getriebenen zeichnet, eines Mannes, der mit seiner Kunst sein Innerstes nach außen trägt und der nicht anders kann, als sich einzumischen. Gelegentlich blitzen auch Schattenseiten seiner Persönlichkeit auf, etwa der exzessive Marihuana-Konsum, eine Neigung zum Ausrasten, seine vielen außerehelichen Affären, aus denen zahlreiche Kinder hervorgegangen sind.

Einer, der sich einmischen musste

Der Bob Marley des Films ist aber vor allem ein begnadeter Musiker und ein wacher Geist, der das Geschehen in der Welt nicht unbeteiligt an sich vorüberziehen lässt. Interessant sind die Rückblenden in seine Kindheit. Dabei wird klar, dass der Sohn einer alleinerziehenden Mutter bereits in jungen Jahren einen wachen Blick für gesellschaftliche Strömungen, für Missstände und Ungerechtigkeiten entwickelt hat.

Die Filmerzählung endet nicht mit der Krebserkrankung und Tod. Zu erleben ist ein fast glücklich und für ein paar Momente zurückgenommen wirkender Bob Marley, der 1980 im Garten seines Hauses einigen seiner Kindern den „Redemption Song“, das „Erlösungslied“, vorsingt. Erlösung von Schmerz und Pein war ihm selbst nicht vergönnt. So hat dieses ein wenig melancholisch anmutende Ende nichts Tröstliches. Es verweist aber auf die Lebensfreude, die Marleys Musik überaus wirkungsvoll feiert.